S čím se museli chemici poprat? Rozsáhlá marodka zasáhla do sestavy i v Liberci. Vrátil se Josef Jícha, Ondřeje Jurčíka nahradil mladý útočník a debutant Dominik Čech. V obranných řadách si odbyli premiéru Vít Beran a Vojtěch Husinecký, v brance se letos poprvé představil Šimon Zajíček, který za svá záda propustil střely Faška-Rudáše, který se proti oblíbenému Litvínov prosadil dvakrát. Víc mu ovšem brankář Vervy nedovolil. Za Krušnohorce se prosadili dvakrát McIsaac, Hlava a Sandberg.

„Za vítězství jsme moc rádi. V Liberci to jsou vždy těžké zápasy, takže si tří bodů velmi ceníme," zářil jeden z litvínovských trenérů David Kočí. „Jsme samozřejmě zklamaní z toho, že jsme prohráli doma a nemáme ani bod. Odehráli jsme slušnou první třetinu. Hodně nás bohužel nalomil gól do šatny na jejím konci, tu situaci jsme měli vyřešit lépe. Litvínov ukázal velkou kvalitu," řekl liberecký Jiří Kudrna a pokračoval v hodnocení zápasu: "Bylo vidět, že ještě v této sezóně neprohrál a má formu. O to větší škoda, že jsme takto inkasovali. Kdybychom šli do kabiny s vedením, tak si myslím, že bychom na to navázali výkonem ve druhé části, která se nám ale vůbec nepovedla. Soupeř nám odskočil a poté už si výsledek zkušeně pohlídal. My jsme udělali i několik útočných faulů, jež byly zbytečné a ubraly nám hodně sil. Soupeř zaslouženě vyhrál. Naše hra měla nějaké parametry jen v první třetině, následně jsme se z utkání začali postupně vytrácet.“

Liberec – Litvínov 2:4 (2:2, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 10. Faško-Rudáš (Ivan, Vlach), 19. Faško-Rudáš (Filippi, Ivan) – 10. McIsaac (Sandberg), 20. Hlava (D. Kaše, O. Kaše), 25. McIsaac (O. Kaše), 36. Sandberg (Koblasa). Rozhodčí: Hribik, Jaroš – Kajínek, Ondráček. Vyloučení: 8:5. Využití: 2:1. Střely na branku: 22:24. Diváci: 4 036.

Bílí Tygři Liberec: Král – Ivan, Krutil, Aubrecht, Melancon, Derner, Galvas, Petrovický – Ryšavý, Filippi, Faško-Rudáš – Flynn, A. Musil, Lantoši – Kelly Klíma, Jansa, Thomas – Zachar, Vlach, Handl – Peterek. Trenéři: Pešán, Kudrna a Žabka.

HC VERVA Litvínov: Zajíček – Zile, Baláž, Zeman, McIsaac, Polášek, Husinecký – Koblasa, Sukeľ, Sandberg – Hlava, D. Kaše, O. Kaše – Maštalířský, Gut, Pekař – Čech, Jícha, Havelka. Trenéři: Mlejnek, Kočí a Reichel.