Tohle byla pro Vítkovice pořádná facka, která triumfálně změnila ráz zápasu pro litvínovskou Vervu. Tři rychlé góly v rozmezí necelých dvou minut celek z Moravy poslaly do propadliště a chemici slaví jedenácté vítězství v řadě!

Litvínov v domácím duelu s Vítkovicemi. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

První třetina ještě přinesla vyrovnané skóre 2:2, když Mateje Tomka zastoupil v brance Šimon Zajíček. Věci se začaly dít v prostřední periodě – čas 30:51 a zvyšuje domácí kapitán Matúš Sukel´, pak časomíra ukázala 31:18 a do dvoubrankového trháku dostal žlutočerné David Kaše, který se následně prosadil i v čase 32:24. To už z branky hostů sprintoval na střídačku gólman Klimeš a nahradil ho Machovský. Čerstvého lapače o tři minuty později přivítal gólem Kirk a začala se rodit vítkovická ostuda 2:6. Pro novou ofenzivní akvizici Vítkovic Patrika Zdráhala, který v minulé sezoně oblékal dres Litvínova, tak nešlo o příjemný návrat do známých míst.

"Ten výpadek, který nás ve druhé třetině stál zápas je neakceptovatelný. To není možné, abychom já nevím, za dvě minuty dostali tři góly. Musíme si v tomhle více pomoct a vyvarovat se těch chyb. Bylo jich tam spousta, možná z přemíry snahy, nevím. Chtěli jsme tady uhrát lepší výsledek," kroutil hlavou vítkovický Dominik Lakatoš.

Poslední třetina už tolik vzruchu nepřinesla. Hosté jen kosmeticky jediným gólem korigovali na 3:6 ze svého pohledu, když se podruhé prosadil právě Lakatoš.

Roli stařešiny beru, usmívá se zkušený zadák juniorky Mostu Vít Popelka

"Utkání rozhodl úsek asi pěti minut, kdy padly čtyři branky. Samozřejmě jsme na hráče apelovali, že soupeř nemá do třetí třetiny co ztratit, že budou aktivní, budou chtít hrát v útočném pásmu a možná trochu otevřít hru. Mrzí nás ten úvod třetí třetiny, kde jsme to nezahráli úplně dobře, ale samozřejmě za tři body jsme rádi, kór když teď máme ukončenou domácí šňůru utkání," hodnotil litvínovský kouč Karel Mlejnek.

HC VERVA LITVÍNOV – HC VÍTKOVICE RIDERA 6:3 (2:2, 4:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 5. O. Kaše, 14. Koblasa (Abdul, Baránek), 31. Sukeľ (Kudrna), 32. D. Kaše (O. Kaše, Hlava), 33. D. Kaše (Baránek), 36. Kirk (Válek) – 2. Lakatoš (Raskob), 20. Krieger (Kalus, Lakatoš), 42. Lakatoš. Rozhodčí: Kika, Květoň – Ondráček, Thuma. Vyloučení: 4:8. Využití: 1:1. Střely na branku: 46:27. Diváci: 5 025.

HC VERVA Litvínov: Zajíček – Demel, Zile, Jaks, Baránek, Zeman, Czuczman, Šalda – Koblasa, Sukeľ, Kudrna – O. Kaše, D. Kaše, Hlava – Abdul, Kirk, Válek – Havelka, Gut, Jurčík. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.

HC Vítkovice RIDERA: Klimeš (od 33. Machovský) – Grman, Percy, Raskob, Mikuš, Prčík, Gewiese – Mueller, Krieger, Bukarts – Lakatoš, Chlán, Zdráhal – Kalus, Claireaux, Kotala – Krejsa, Dej, Fridrich – Lednický. Trenéři: Holaň, Šimíček a Trnka.