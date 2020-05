Hokejová Verva vítá třetí novou tvář do svého týmu. Na sever Čech míří dvaatřicetiletý útočník Martin Látal. V Litvínově podepsal smlouvu na jeden rok.

Martin Látal podepisuje smlouvu. | Foto: HC Verva Litvínov

Vedení Vervy angažovalo rychlonohého útočníka Martina Látala. Olomoucký rodák působil od svých mládežnických let na Kladně, kde patřil k tahounům mužstva. Byl pravidelným mládežnickým reprezentantem a zahrál si na mistrovství světa do osmnácti i dvaceti let. S výběrem osmnáctky vybojoval v roce 2006 bronzové medaile.