„Suchou fázi přípravy bych zhodnotil velmi pozitivně. Myslím, že byla velmi vydařená, co se týká objemu, náročnosti a intenzity. Na rozdíl od minulého roku jsme měli k dispozici i ledovou plochu, což rozhodně bylo zajímavé a dobré zpestření. S přípravou a nasazením hráčů jsem velmi spokojen,“ řekl slovenský kouč na trenérském postu Vervy Vladimír Országh.

Ve skromném klubu ze severočeského pohraničí načne druhou sezonu. A opět hodlá

šanci mladým hráčům, odchovancům. „Někteří mladší hráči s námi letní přípravu absolvovali již loni, někteří z nich s námi dokonce trénovali i během poloviny loňské sezóny na ledě, protože se juniorské soutěže neuskutečnily,“ uvedl pro klubový web uznávaný expert.

Pro tyto hráče tak nebyla letní zkušenost úplně nová. „Ale měli jsme i několik úplně nových hráčů. Je dobré, že s námi byli, protože největší rozdíl mezi mládežnickými kategoriemi a dospělým hokejem je ve fyzické přípravě. Je určitě pozitivní, že touto zkušeností získali přehled o tom, co je může čekat v budoucnosti.“

Naopak někteří zkušenější borci se chystají tradičně sami a podle zaběhnutého scénáře se jelo i v minulých dnech. „Někteří měli individuální plány, někteří byli po zraněních, takže jsme dali dohromady plány s jejich kondičními trenéry. V pátek jsme skončili suchou fázi turnajem v pálkované a nyní máme dva týdny dovolené. Ledová plocha bude nicméně k dispozici od 12. července pro kohokoliv z hráčů, kteří ho budou chtít využít. Všichni hráči samozřejmě dostanou od Petra Švehly tréninkový plán. Návrat nás čeká 19. července, kdy hráči podstoupí testy a 20. července bychom se měli vrátit opět na ledovou plochu,“ nastínil trenér nejbližší plán.

Už měl možnost vidět i nové posily, například Petra Straku či Matěje Stříteského. „Kluci to odpracovali velmi dobře. Oba šli příkladem ostatním hráčům a je vidět, že oba přišli z týmů, které si zakládaly na tvrdé práci a oba si z toho vzali dobré návyky. Jsme rádi, že jsme je získali a máme od nich určité očekávání.“

Országh věří, že kádr ještě nemá konečnou podobu. „Určitě bychom chtěli přivést ještě jednoho centra. Uvidíme, jaké budou možnosti a podle toho se budeme přizpůsobovat.“

Optimální sestavu bude hledat během srpna. „Dali jsme příležitost většímu množství mladých hráčů, kteří s námi chodili na led. S některými počítají do národního výběru do dvaceti let, například s Lukášem Stehlíkem, Michalem Gutem či Ondrou Balážem. Trénovali s námi také Jan Vopat, Marek Slavík a David Skuhrovec s Jirkou Hávou, což jsou všichni perspektivní hráči, kterým bychom rádi dali prostor i v přípravných duelech.

Bude na nich, jak se toho stébla chytí. Samozřejmě chceme, aby během sezóny měli pravidelný ice-time a pokud bude ta možnost, tak aby hráli mužský hokej, ať už v Litvínově, nebo například v Litoměřicích,“ dodal slovenský expert.

První přípravný zápas sehraje litvínovská parta 5. srpna v Karlových Varech. Později ji prověří například také Plzeň, České Budějovice nebo Kladno.

MLADÍ HOKEJISTÉ MAJI POZVÁNKY NA KEMPY

Litvínovský hokej má šest hráčů v nominaci na přípravné kempy reprezentací do devatenácti a dvaceti let.

Na kemp U19 byli nominováni útočníci Marek Slavík s Davidem Skuhrovcem a obránce Jiří Háva. Hráči se sejdou v Rokycanech 26. července, kde zahájí přípravu na Turnaj čtyř zemí v německém Füssenu.

Do národního týmu do dvaceti let byli vybráni útočníci Michal Gut s Lukášem Stehlíkem a rovněž talentovaný obránce Ondřej Baláž.

Přípravný kemp před čtyřmi přípravnými utkáními (dvakrát s Finskem a dvakrát se Švýcarskem) hráčům začíná 14. července v Litoměřicích odkud se přesunou do finského Vierumäki.