Litvínov dále posiluje svůj kádr. Před koncem přestupového období míří na sever Čech český útočník Tomáš Pospíšil. V letošní sezóně patří k neproduktivnějším hráčům slovenské extraligy.

Tomáš Posípíšil. | Foto: www.bkboleslav.cz

Litvínovská Verva hlásí další posilu do útočných řad. Pod Krušné hory míří dvaatřicetiletý zkušený útočník Tomáš Pospíšil. Rodák ze Šumperka patřil k mládežnickým talentům českého hokeje a svými výkony v juniorech si vysloužil zahraniční angažmá v prestižní kanadské OHL. V pátém kole si ho vybrala v draftu NHL Atlanta Thrashers jako 135. hráče, ale do NHL se nikdy neprobojoval. Byl pravidelným mládežnickým reprezentantem a na tři zápasy si vyzkoušel i seniorský národní tým. V Americe si prošel farmářskou AHL a ECHL a poté se vrátil zpět do Česka. V extralize nastoupil do 401 utkání, ve kterých zaznamenal 167 kanadský bodů.