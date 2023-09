Hokejový půst končí. Ve čtvrtek odstartuje nový ročník hokejové extraligy. Litvínov vstupuje do své šedesáté páté sezony v elitní lize. Věří, že připravený a dostatečně posílený. Cílem je samozřejmě proklouznout do play off a po hladových letech si sáhnout na nějaký úspěch. Severočeši odpálí novou sezonu v pátek v Pardubicích (18.00).

Litvínovský trenér Karel Mlejnek. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Zbraně k bodovým loupežím na severu Čech mají. Nově jsou tady bratři Ondřej a David Kašovi. Z Karlových Varů přišel Petr Koblasa, posilou „last minute“ je šikovný britský forvard Liam Kirk. Dorazil obránce Kevin Czuczman. V rozhovoru se před startem extraligy rozpovídal trenér HC Verva Litvínov Karel Mlejnek.

Jak se vám pracuje se současným týmem a v čem je jiný proti tomu loňskému?

Neřekl bych, že je úplně jiný oproti loňskému. Věřím, že můžeme mít, nerad bych to zakřikl, větší potenciál v pohybu. Věřím, že budeme mít ve větším zastoupení hráče, kteří dýchají pro tento region. To si myslím historicky ke zdejšímu klubu patří. Jsou to opravdu věci, které bych nerad zakřikl. Toto se dle mého názoru změnilo a doufám, že se to na ledě projeví.

I síla útoku může být podle vás větší? Rozdělená do více řad?

Myslím, že i v minulé sezoně třetí formace s Nikem Hlavou od poloviny sezony góly přinášela. Branky přinášela lajna i Matuše Sukeĺa s Andrejem Kudrnou a Giova (Giorgio Estephan) formace. Myslím, že zkrátka hráči, kteří odešli, byli minimálně adekvátně nahrazení.

Chcete se zlepšit na venkovních stadionech. Dá se na tom nějak zapracovat z pohledu tréninku?Když to vezmu z pohledu fanouška, tak v tom vidím věc, ve kterou věřím, že se nám povede. Čím budeme mít více pohybu, tím větší budeme mít disciplínu a nebudeme tolik sedět na druhé straně a nebudeme dávat šanci domácím hrát přesilovky. Doufám, že i poučení z poslední dvou přípravných zápasů si do sezony odneseme.

Jak zvládl zdravotně přípravu Ondřej Kaše?

Šlo všechno podle plánu, přesně jak říkal i Ondra v rozhovoru pro klubový web. Ondra je zcela připravený na start extraligy.

Hrozí, že někdo nestihne kvůli zdravotním komplikacím start sezony?

To samozřejmě hrozí, ale ještě to nevím na sto procent. Ale ta hrozba tady je.

Jako poslední posilou přišel Liam Kirk. Jak do týmu zapadl? Co od něj očekáváte?Liam je velice zajímavý hráč. Je to hokejista velice technicky zdatný, má dobré herní myšlení. Drobná komplikace je samozřejmě tak, že první trénink s námi odtrénoval 5. září. Ale díky jeho inteligenci si myslím, že rychle zapadne do týmu.

Čekají kádr ještě nějaké změny, nebo je podoba již konečná?

Vstupujeme do sezony se třemi brankáři, osmi bekama a čtrnácti útočníkama. Takže klasická soupiska. Pro tento moment tedy uzavřeno.

Máte určenou brankářskou jedničku, nebo se zápasová zátěž mezi gólmany rozloží?

Určitě to nebude tak, jako když jsem před deseti lety Tomášovi Závorkovi dal v Karlových Varech 52 zápasů z 52 (úsměv), tak to určitě nebude. Stoprocentně dostanou prostor oba dva. Jak to nakonec bude, to ukáže vývoj zápasů a vývoj ligy.

Hned na úvod máte silné Pardubice. Jak se těšíte? Je to dobrý test hned v prvním kole?Nechci být prorokem, ale rozlosování si prostě nevyberete. Je lepší začít doma s někým, o kom si myslíte, že můžete získat tři body, nebo začínat na ledě TOP favorita ligy? Nevím, stejně se potkáme s každým čtyřikrát a musíme být zkrátka připravení, ať je to první kolo, nebo osmé.