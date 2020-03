Litvínovští fanoušci jsou dál napnutí jako letecká guma. Verva si mohla v předposledním zápase základní části pojistit záchranu elitní soutěže, jenže v Olomouci padla 1:3. Její konkurent v boji o udržení v extralize z Kladna naopak doma přehrál 3:2 Mladou Boleslav a tak je jasné, že rozhodne poslední kolo, kdy v pátek (od 18.00) do Litvínova přijede právě Kladno. Drama, které by se možná nevešlo ani na divadelní prkna. Jistotu záchrany nemají ještě ani Pardubice, které padly v prodloužení 1:2 se Spartou. Naopak slaví Vítkovice, které přehrály mladou karlovarskou sestavu vysoko 8:2.

Litvínovský Jaroslav Janus zasahuje před domácím Knotkem. | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Olomouc se do Litvínova hned od úvodního buly zakousla, rozhodně se netančil žádný ploužák. Hanáci navíc nastřelili dvě tyčky, hrnuli se do šancí. Přesto to byla Verva, která otevřela skóre, kdy šikovně nahrál Válkovi Gerhát a ten se proti Konrádovi nemýlil.