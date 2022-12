Liberečtí tak stejně jako před rokem ovládli duel na druhý svátek vánoční za tři body!„Podali jsme výborný týmový výkon, což se odvíjelo od našeho dobrého pohybu. Byli jsme produktivní a vyšla nám koncovka. Jsme rádi, že jsme utkání v Boleslavi, které je vždycky těžké, dokázali vyhrát,“ řekl liberecký asistent trenéra Jiří Kudrna.

Litvínovský dres po odmlce oblékl Matěj Chalupa, který má vyřízené střídavé starty do prvoligové Slavie. Svůj návrat rovnou oslavil úvodním gólem zápasu. Vyrovnané utkání Litvínov ztratil v závěrečné dvacetiminutovce, kdy se o vítězný gól postaral zkušený hostující forvard Tomáš Plekanec.

„Dneska vyhrálo mužstvo, které dalo černé, poctivé, špinavé góly. Všechny tři z brankoviště. My jsme takové góly nedali. Zkrátka vyhrálo mužstvo, které asi do toho utkání víc dalo. Obrázkem toho byly všechny branky na obou stranách. Dnešní zápas nám dal jasnou zpětnou vazbu, kam se extraliga bude uchylovat dál. Bude to opravdu bitva o každý vstřelený a inkasovaný gól do konce sezony, řekl litvínovský kouč Karel Mlejnek.

Extraliga, 31. kolo:

HC Verva Litvínov - Rytíři Kladno 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 13. Chalupa (Jurčík, Zygmunt), 24. Abdul (Zygmunt) - 15. Indrák (Dotchin), 37. M. Procházka (Indrák), 51. Plekanec (Sotnieks, Kubík). Rozhodčí: Hribik, Horák - Frodl, Gerát. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 5944.

Sestavy:

Litvínov: Zajíček - D. Zeman, Zile, Šalda, Freibergs, Jaks, Demel, Wesley - Abdul, M. Sukeľ, Kudrna - P. Zdráhal, Estephan, Š. Stránský - Chalupa, Gut, Hlava - Zygmunt, Jurčík, Havelka. Trenér: Mlejnek.

Kladno: Brízgala - Dotchin, Kehar, Slováček, Sotnieks, Babka, Cibulskis - Kubík, Plekanec, Brodecki - Melka, Zikmund, O. Bláha - Jágr, Filip, Michnáč - Pytlík, Indrák, M. Procházka - M. Beran. Trenér: Vejvoda.

BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec 3:7 (1:4, 2:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 15. P. Kousal (Lintuniemi), 23. M. Beránek, 38. Lantoši (P. Kousal, Lintuniemi) - 11. A. Najman (Frolík, Ivan), 13. Birner (Filippi, Ivan), 18. Faško-Rudáš (Flynn, Frolík), 19. Ordoš (Kolmann), 39. Dlouhý, 42. Faško-Rudáš (A. Najman, Flynn), 47. Flynn. Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Ondráček, Šimánek. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 3588.

Sestavy:

Mladá Boleslav: Krošelj (21. Novotný) - R. Jeřábek, Jánošík, Pláněk, Bernad, Křepelka, Lintuniemi, Štich - P. Kousal, Lantoši, M. Beránek - J. Stránský, Fořt, Eberle - Kantner, O. Najman, Hradec - Šmerha, Bičevskis, Kotala. Trenér: Čihák.

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, Ivan, Štibingr, Kolmann - Faško-Rudáš, Filippi, Birner - Flynn, A. Najman, Frolík - Rychlovský, Jelínek, Ordoš - Dlouhý, Vlach. Trenér: Augusta.