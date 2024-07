„Jakub Váchal je po operaci kyčle a do plného tréninku může naskočit až 20. srpna, takže začne trénovat na ledě v Mostě,“ popsal Martin Pešout. Vylíčil trampoty i u forvarda Helta.

„Filipa Helta potkaly nepříjemné komplikace po operaci z minulé sezony, takže jsme se domluvili na přerušení smlouvy do doby, než bude v pořádku, aby mohl naplno trénovat,“ řekl kouč a sportovní manažer v jedné osobě Pešout.

Piráti na komplikace reagovali rychle. K týmu se připojí obránce Matěj Petretič, Daniel Poizl a Ondřej Baláž či mladičký útočník Jakub Bednařík. „Poizl s Bednaříkem budou mít prostor přesvědčit nás do konce srpna, Petretič s námi bude trénovat dva týdny, po kterých se rozhodneme, jestli zůstane,“ popisuje Martin Pešout. „Baláž bude s týmem také dva týdny, pak se vrátí do Litvínova. Chceme, aby poznal prostředí, pokud by za nás nastoupil v soutěžních zápasech,“ připojuje šéf realizačního týmu pirátského A týmu s tím, že na ledě začnou s týmem také Janové Vostiňák a Rindoš, kteří mohou na výjimku hrát ještě i za juniory.

Jednadvacetiletý Matěj Petretič oblékne chomutovský dres znovu po sedmi letech, neboť v sezóně 2016/2017 nastupoval mladý Slovinec za místní osmou třídu. Následně se rodák z Lublaně přesunul do Karlových Varů, odkud zamířil do německého Augsburgu, aby poslední ročník strávil ve finském městě Forssa, kde se hraje druhá nejvyšší soutěž juniorů i dospělých, do nichž zasáhl.

V barvách Energie začínal s hokeje karlovarský rodák Daniel Poizl, jenž má ve třiadvaceti letech na kontě osmnáct extraligových startů za pražskou Spartu. V Maxe lize odehrál už téměř 250 střetnutí, z nichž většina byla během posledních tří sezón za Třebíč.

Mezi tuzemskou elitou už skóroval jednadvacetiletý Ondřej Baláž, který zasáhl v barvách Litvínova do osmadvaceti extraligových klání a trefil se 3. prosince 2021 doma do sítě Olomouce. Zkušenosti ze seniorského hokeje má také devatenáctiletý útočník Jakub Bednařík, jenž třikrát naskočil za druholigové Mostecké Lvy a prosadil se shodou okolností proti Pirátů během jedenáctigólové přestřelky na začátku února 2023, kdy v desáté minutě zvyšoval na 2:0 pro tehdy domácí svěřence vedené ještě Vladimírem Kýhosem.