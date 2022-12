„Pro nás to byl těžký zápas na malém kluzišti. Hůře jsme se s tím vyrovnávali. K tomu naše poslepovaná obrana. Ale kluci se toho zhostili dobře. První polovinu jsme neplnili to, co jsme si řekli. Musíme se naučit reagovat na to, jestli hrajeme doma nebo venku. Chtěli jsme si zahrát hokejíček, ale to tady bohužel nešlo. Naštěstí nám výborně zachytal brankář a zkušení kluci rozhodli o vítězství, za které jsme rádi,“ řekl Kamil Koláček, chomutovský kouč.

To Jablonec zůstává v tabulce třináctý, výkonem ale nezklamal.

„Do utkání jsme vstoupili velice dobře. Celkově jsme špatně nehráli. Vytvářeli jsme si šance, dvě tutové jsme nedali. Soupeř jich bohužel proměnil víc,“ podotkl Jan Šuráň, trenér jabloneckých hokejistů.

Pátou příčku drží ústecký Slovan, který doma nezaváhal, když Cheb porazil jasně 6:1.

„Vítězství bylo od první minuty zasloužené. Kluci podali velmi slušný výkon. Jsme moc rádi, jelikož jsme dva zápasy po sobě nebodovali. Hráče jsme před utkáním s Chebem upozorňovali, že musíme bodovat a přistoupili k tomu velmi dobře. V neposlední řadě chceme poděkovat fanouškům za podporu a za celý klub popřát všem veselé Vánoce a šťastný nový rok. Už se těšíme, až se uvidíme opět v novém roce na stadionu,“ usmíval se ústecký kouč Jan Čaloun.

Důležité derby, vzhledem k tabulkovému postavení, se hrálo v Děčíně. Most tam nakonec vyhrál 5:2 a je aktuálně na sedmé pozici.

„Věděli jsme o síle soupeře, poslední zápasy zvládal s bravurou, takže jsme trochu čekali s čím na nás Děčín vyrukuje. Nám se podařilo rychle se dostat do vedení, čímž jsme domácí trochu zaskočili. Pak musím říct, že jsme měli parádní prostřední úsek zápasu, kdy nás domácí tlačili a chtěli duel zlomit, navíc jsme se mohli opřít o brankáře a jsem rád, že jsme tento zápas nakonec zvládli a můžeme se teď v klidu užít vánoční čas,“ pochvaloval si Lukáš Bednářík, šéf mosteckého klubu.

To děčínští Medvědi promarnili šanci přiblížit se příčkám, zaručující účast alespoň v předkole play-off. „Bylo to důležité utkání, ale bohužel jsme ho prostě nezvládli. S postavením v tabulce nejsme spokojeni, zbytečně jsme poztráceli hodně bodů v jiných zápasech,“ smutně kroutil hlavou Jan Havlíček, manažer HC Děčín.