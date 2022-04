Neodmyslitelně se zapsali do historie litvínovského hokeje. Patřili k nejlepším hráčům týmu a nyní se po letech na severu Čech loučí. Před začátkem nového extraligového ročníku se zařadí mezi velikány litvínovské historie jako jsou Martin Ručinský, Jiří Šlégr, Robert Reichel, Miroslav Kluc a Ivan Hlinka, jejich čísla už nikdo v budoucnu na ZS Ivana Hlinky neoblékne. „Viktor i Franta se řadí mezi litvínovské legendy. Pro klub toho odvedli hrozně moc a je až úctyhodné jakých milníků během svých kariér dosáhli. Nastal čas na generační obměnu, bylo jasné, že to jednou přijít musí. S klukama se chceme velkolepě rozloučit. Máme v plánu hokejovou exhibici i vyřazení jejich čísel. Chtěl bych oběma poděkovat za jejich práci v klubu a přeji jim hodně štěstí v další životní etapě,“ říká generální ředitel klubu Pavel Hynek.

František Lukeš

Do Litvínova přišel z rodné Kadaně v dorosteneckém věku. Už od mládí bylo jasné, že se stane skvělým hokejistou. Po třech sezónách v Litvínově vyrazil na zkušenou do Kanady. V OHL sbíral body jako na běžícím pásu a zaujal tak skauty Phoenix Coyotes, kteří si ho na draftu vybrali v 8. kole jako 243. hráče celkově. Slavnou NHL si nikdy nezahrál, po třech letech na farmě se vrátil zpátky do Čech. Zamířil opět do Litvínova, kde od té doby patřil nepřetržitě šestnáct sezón k lídrům týmu. Zprvu nastupoval na křídle vedle Roberta Reichela, kde zářil. Po návratu Viktora Hübla s ním od sezóny 2009/2010 utvořil jednu z nejobávanějších dvojic v historii extraligy.

Za Litvínov odehrál 847 zápasů, ve kterých zaznamenal 626 bodů (255 + 371), z toho se pětkrát stal nejproduktivnějším hráčem týmu v sezóně. V historickém klubovém pořadí se v počtu asistencí řadí na druhé místo, ve vstřelených brankách, v celkovém bodování a v počtu odehraných zápasů na třetí místo. V mistrovské sezóně se stal zlatým střelcem litvínovského týmu, když vstřelil oba góly v rozhodujícím sedmém finále v Třinci. Zapsal se tak zlatým písmem do historie litvínovského hokeje.

Viktor Hübl

Litvínovský matador odkroutil v nejvyšší soutěži neuvěřitelných 24 sezón. V extralize odehrál 1276 zápasů. Je držitelem deseti extraligových rekordů. Jeho první kroky zamířily do Litvínova v sezóně 1998/1999, když přišel ze sousedního Chomutova. V dalším roce ale zamířil na pražskou Slavii, kde odehrál dvě úspěšné sezóny. V roce 2002 se vrátil zpět na sever Čech a žlutočerný dres oblékal následující tři sezóny. V sezóně 2002/2003 naposledy odešel do jiného klubu, když zamířil na jih Čech do Českých Budějovic, kde strávil tři roky.

Od roku 2008 působil pouze v Litvínově. Byl tahounem týmu dlouhých čtrnáct sezón v řadě a z toho sedmkrát vyhrál týmové bodování. V černožlutém dresu odehrál 976 zápasů, ve kterých vstřelil 308 gólů, ke kterým přidal 402 asistencí. V počtu bodů, asistencí a odehraných zápasů je nejlepší ze všech hráčů v historii Litvínova. V mistrovské sezóně ovládl produktivitu celé extraligy. Poslední tři roky zastával na severu Čech roli kapitána mužstva. V posledních letech ovládl většinu extraligových rekordů. Svým přístupem k hokeji a svou povahou byl vzorem pro spoustu dalších hráčů. Nyní se po devatenácti sezónách v černožlutých barvách na severu Čech loučí. „Oba kluci pro litvínovský hokej udělali strašně moc. Viktor v poslední sezoně překonával jeden rekord za druhým. Vybudoval si v extralize obrovský kredit, v Litvínově má dveře otevřené. Všichni si přejeme, aby jednou v klubu pracoval. Franta je obdobný příklad. Obrovský respekt pro oba kluky. Podstatnou část sezony jsem je pozoroval, jak se statečně perou, ale věku neporučíte,“ říká na závěr hlavní trenér Vervy Vladimír Růžička.

