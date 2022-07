Petr Rosol.Zdroj: Deník

Most měl v hledáčku i jednoho z mladších trenérů, který ovšem nebyl z regionu a v tomhle směru jednání nakonec ztroskotala. V osobách Vladimíra Kýhose a Petra Rosola má klub odborníky, kteří místní prostředí znají. Kýhos naposledy vedl druholigový Děčín, Rosol působil v Kadani. „Výhodou je i skutečnost, že se nám podařilo stabilizovat mužstvo a chtěli bychom, jako v posledních sezonách, hrát v tabulce zase nahoře, i když si uvědomuji, že letos bude druhá liga hodně kvalitní a je tam takových pět až šest favoritů,“ uvědomuje si Bednařík.

Letos se fandové nudit nebudou

V tom má Bednařík naprostou pravdu. Druhá liga se rozdělila na dvě konference a týmově nabobtnala. Na severu Čech bude co sledovat. Z kraje postoupili chomutovští Piráti, kteří ulovili útočnou dvojku Viktor Hübl a František Lukeš, kteří skončili v extraligovém Litvínově. Z první ligy spadlo Ústí nad Labem, které má ve svém středu rekordmana Jaroslava Roubíka. V Děčíně se fanoušci těší na Michala Trávníčka, který byl dlouhé roky pupeční šňůrou spojený s litvínovskou Vervou.

„A ono to vše dává smysl, protože jsou to pořád skvělí hráči a na závěr kariéry jdou dohrát do druhé ligy a dají ji neskutečnou kvalitu. O tom, že Chomutov udělal s Hüblem a Lukešem ránu, o tom ani nemusíme mluvit. Sezona bude těžká, ale kvalitní,“ prorokuje předseda Mosteckých Lvů.