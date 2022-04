KVÍZ: Co (ne)víte o prvním cizinci na lavičce hokejové reprezentace?

Poprvé v historii na lavičku české hokejové reprezentace usedl zahraniční trenér. V březnu se jim stal zkušený finský kouč Kari Jalonen. Uznavaný odborník by měl národní tým po letech dovést k medaili. Jestli se mu to povede už letos, to se teprve uvidí. Deník si pro vás zatím připravil kvíz, který ukáže, co o finském stratégovi víte.

Kari Jalonen | Foto: ČTK