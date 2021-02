Hokejisté Liberce dokázali zareagovat na přetržení série pěti výher. Bílí Tygři odpověděli na porážku od Olomouce jasnou výhrou v severočeském derby. Na ledě Litvínova uštědřili Vervě debakl 6:1. Naopak „chemici“ doma nepotvrdili tři cenné body z Brna a utrpěli největší debakl v letošní sezoně.

Litvínov v derby s Libercem. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

„Porážka od Olomouce na nás nezanechala stopy. Samozřejmě nás to mrzelo, ale řekli jsme si, že do toho jdeme nanovo a zvládli jsme to. Hráli jsme výborně a k ničemu jsme je nepustili,“ pochvaloval si liberecký útočník Jaroslav Vlach, který se jedním gólem přičinil o to, že Bílí Tygři ovládli i třetí derby letošní sezony.