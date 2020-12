„Minulá sezona byla divná, úplně mi to vzalo vítr z plachet. Porvu se o to, abych zase dostal chuť do hokeje. Nejsem úplně nejstarší, chtěl bych si ještě pár let zahrát,“ říká 32letý mistr extraligy s Litvínovem. Restart chystá v prvoligové Kadani.

Jak jste se ocitl u kadaňských Trhačů?

Měl jsem jít do Dánska do Rodovre. Musel jsem na test na koronavirus a byl jsem pozitivní, i když mi nic nebylo. Za další tři dny jsem šel znovu a zase jsem byl pozitivní. V Dánsku už nechtěli čekat, tak to padlo. Jinde nebyl zájem, tak jsem zkusil Kadaň.

Je těžké v téhle covidové době najít angažmá?

Je to strašný, fakt šílený. Nikde nejsou peníze. Tím, že se ze soutěží nepadá, tak to všichni hrajou na mladý. Je to obtížné něco sehnat. Navíc minulá sezona se mi moc nevydařila.

Takže jste rád i za Kadaň, která nepatří k top týmům první ligy?

Hlavně chci co nejvíc hrát, dostat se do zápasového tempa. Uvidíme, co bude dál. S panem Klímou (generální manažer Kadaně) mám domluvu, že když se něco vyskytne, tak mě pustí.

Stále vás láká extraliga, co?

Samozřejmě že bych chtěl do extraligy, ale v dnešní době je těžké se tam dostat. Uvidím, co přijde, jsem otevřený všemu.

Od jara jste byl bez týmu, jak jste se připravoval?

Trénoval jsem doma s Ústím. Ale když přišel covid, tak se všechno zavřelo a měsíc a půl jsem nebyl na ledě.

Byla ve hře varianta, že byste hrát za rodné Ústí?

Trénovali jsme tam s Markem Trončinským a ptali se nás, jestli jim pomůžeme, dokud si něco nenajdeme. Chtěli jsme, ale kvůli covidu z toho sešlo.

V loňské sezoně vás v Litvínově Jiří Šlégr vyřadil z kádru a nakonec jste v klubu předčasně skončil. Mrzí vás, jak to dopadlo?

K tomu bych se nechtěl vyjadřovat, to snad ani nemá cenu. Když pak v prosinci přišel pan Kýhos, tak ten mě má rád a chtěl, abych hrál, ale bohužel… Litvínov je moje srdcovka, jsem zklamaný, jak to skončilo.

Z Litvínova jste zamířil na Slovensko do Zvolena, kde to taky nebylo ideální, co?

Celá sezona byla taková divná. Ani ve Zvolenu to nebylo růžový. Byl tam kanadský trenér, který to hrál na ty svoje Kanaďany. Když ho vyhodili, tak jsem čekal, že to bude lepší, ale pak přišel covid a soutěž ukončili.

Před minulou sezonou jste zažil úspěšnou štaci v KHL ve Vladivostoku. Neříkáte si zpětně, že to byla chyba, že jste vrátil do Litvínova?

Já jsem hlavně neměl na výběr. Chtěl jsem jít hrát ven, ale nemohl jsem.

Nastoupíte za Kadaň už ve čtvrtek proti Kladnu?

Ještě nevím. Dánové si už na mě udělali transfer kartu, tak se to řeší. Snad to klapne.