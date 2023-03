Králové dokralovali. Mostečtí Lvi poslali Písek na dovolenou a vyhlížejí Piráty

V nejkratší možné době si mostečtí druholigoví hokejisté zajistili postup z předkola play off do osmifinále. V sérii hrané na dva vítězné zápasy Mostečané dvakrát porazili Písek a už je jasné, že v osmifinále nebudou cestovat daleko. Při postupu Děčína přes pražskou Kobru (také 2:0 na zápasy) půjde Most na chomutovské Piráty.

Mostečtí hokejisté (v modrém) jsou v osmifinále play off. | Foto: Tomáš Urban