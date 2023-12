Nová mostecká akvizice zkušený útočník Milan Kostourek se v Mostě uvedla asistencí. Útočník v dresu Mosteckých Lvů hostuje od sousedních Pirátů z Chomutova. Kostourek asistoval u jediné mostecké branky proti Táboru. Silný soupeř z jihu Čech pod Hněvínem vyhrál 3:1.

Milan Kostourek v dresu Mosteckých Lvů. | Foto: Tomáš Urban

Mostecký Pavel Písařík se za asistence Milana Kostourka prosadil v čase 16:19 a otevřel tak skóre zápasu. Radost domácích Lvů ale trvala přesně dvanáct vteřřiřn, protože pak Tábor srovnal Zadražilem. Mostečtí Lvi už do konce střetnutí, ač šance měli, další trefu nepřidali.

„Hrálo se mi dobře. Myslím, že jsme byli dvě třetiny lepší tým než Tábor. Ve druhé třetině jsme měli šance dát góla, ale pak jsme ve třetí inkasovali takového náhodného. Oni potom začali dobře bránit a už se tam těžko dostávalo,“ popisoval na Facebooku Mosteckých Lvů Milan Kostourek, který si pochvaloval čas na ledě.

Mostečané nakonec doma podlehli Táboru 1:3.Zdroj: Tomáš Urban

„Bylo to super. Chodili jsme pořád na led, já mám tohle rád. Nebyl jsem na to teď úplně zvyklý, tak jsem rád, že jsem si ledu užil. K mému hokeji to patří,“ usmíval se Kostourek.

Mostečtí Lvi - Tábor 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 17. Písařík (Šoustek, Kostourek) – 17. Zadražil (Hajič, K. Černý), 45. Seidl (Plášil, Zadražil), 47. Krliš (Milfait).

Mostečtí Lvi: Klika (Hosnedl) – Urbánek, Havlůj, Šoustek, Nedrda, Havlík, Steinocher, Rykl – J. Procházka, Řehoř, Šimeček – Písařík, Kostourek, Jindra – Mical, Böhm, T. Urban II – Daniel. Trenér: Vladimír Kýhos.

Hockey Club Tábor: Gába (Žajdlík) – Plášil, Suchánek, Jáchym, Hajič, Hubata, K. Černý – Milfait, Krliš, Zeman – Dančišin, Matušík, Huna – Seidl, Zadražil, Šulek – Nevšímal, Zíb, L. Prášek – J. Duda. Trenér: Tomáš Matušík.

Mostečtí Lvi získali zkušeného útočníka. Na hostování přišel Milan Kostourek