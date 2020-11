Na pátý pokus to konečně vyšlo. Litvínovští hokejisté v pondělním 15. kole hokejové extraligy získali první body do tabulky. Nečekaně vyhráli na ledě brněnské Komety 4:2.

Litvínov poprvé v nové sezoně bodoval. | Foto: HC Kometa Brno/Vít Golda

Bylo to ale drama. Domácí dostal do vedení už v 7. minutě Valský, ale Verva po trefách Havelky, Ščotky a Zdráhala ve druhé třetině otočila. Brno dostal do hry v 41. minutě kontaktní brankou Schneider, avšak Jarůšek při power play stanovil konečné skóre.