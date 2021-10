Severočechy k úspěchu veterán a kapitán Viktor H§ubl. Čtyři minuty před koncem po nešťastné teči domácích beků zvyšoval do dvoubrankového vedení litvínovský Patrik Zdráhal. Domácí Motor samozřejmě vsadil v závěru na hru bez brankáře a bušil do Vervy v šesti bruslařích, ale v ten moment konečné skóre na 3:0 pro Krušnohorce stanovil Richard Jarůšek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.