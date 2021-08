Teď se jeho hokejová cesta uzavřela. Tedy ne úplně… Bude cepovat litvínovské dorostence a myslím, že je to super tah dát takového borce k mladým. Uvidíme…

Já si Petružálka pamatuju jako hokejistu, který nikdy neztratil řeč. Byla radost se ho ptát a stále měl co říct. Chvilkama mi to připadalo, že s takovým člověkem musí být radost si dát pivo. Nevyhýbal se, mluvil narovno. Zažil vzestupy i životní pády, kdy mu smrt vzala přítelkyni, a myslím, že se může v klidu za sebou ohlédnout, podívat rovně do zrcadla. Navíc udělal jednu věc, kvůli které si ho bude pamatovat hodně lidí – jako profesionální sportovec nezapomněl i na ty, kterým se v životě tolik nedařilo. Jeho „finanční“ výlety do zvířecích útulků a mezi opuštěné děti, to nebyla jen reklama, to byl profil člověka. KUBO, ať se daří!