Po Litvínově se prohání kluk s hokejkou kanadského hokejisty Samsona Mahboda. V neděli malý fanoušek tleskal Litvínovu po úspěšném zápase s Vítkovicemi (6:2) a Kanaďan Mahbod mu při děkovačce daroval hokejku.

Litvínovský hokejista Samson Mahbod. | Foto: DENÍK/Edvard D. Beneš

Vykulený klučina nechápal, byl v extázi. Když mi kolega povedené fotky „předávačky“ ukazoval, byl jsem nadšený. Líbilo se mi to gesto a udělal jsem fotopříběh malého fanouška s novou hokejkou, který rázem začal lítat po sociálních sítích. Samozřejmě jsem si nesčetněkrát přečetl, co je to za zvláštní dárek a podobné věci v duchu českého národa, pro který je všechno skvělé málo dobré. Jenže jen hrstka lidí umí pochopit, že klučinovi vznikl zážitek na celý život. Vznikl by i tehdy, kdyby místo hokejky za čtyři tisíce korun, dostal jen obyčejný puk a to z jednoho prostého důvodu – „Všiml si mě profesionální hokejista a stál jsem mu za to, aby se mnou zaobíral a něco mi dal.“ Mahbod ukázal tímhle gestem, že jsou pro něj fanoušci důležití. Umí mířit dobře na spoluhráče, bránu, ale i do hlediště…