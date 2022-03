Komentář: Smích a urážky mimo led. Litvínov měl zvednout hozenou rukavici

Na sociálních sítích se řeší trolling marketingové sekce karlovarského hokejového klubu, který si po úterním vítězstvím nad Litvínovem zajistil v posledním kole základní části postup do předkola play off. Energie si utahovala z Vervy, pro kterou naopak sezona, z jejího pohledu hodně nevydařená, předčasně skončila. Na Twitter energetici pověsili znak „chemiků”, na němž zbylo pouze písmeno L. Jste loseři! vzkázali Západočeši svému podkrušnohorskému rivalovi. Bylo to v pořádku, nebo přes čáru?

Zápas o postup do play off mezi Litvínovem a Vary dopadl lépe pro Západočechy | Foto: Roman Dušek

Karlovarský marketing jde jako jeden z mála ruku v ruce se současný trendem, který se razí například i v NHL. Tam není žádnou výjimkou, pokud si tradiční rivalové na sociálních sítích vymění přes oficiální účty podobné vtípky. Naše extraliga na „trollení” zvyklá není, není proto divu, že fanoušci Vervy se cítí být uraženi. A i marketingové oddělení Vervy. Byť oficiální účet na Twitteru zareagoval suše („My se na vaši úroveň nesnížíme a gratulujeme vám k postupu."), v žilách kreativců to údajně pořádně vřelo. Víte, že…

… počet písmen ve znaku HC Verva Litvínov je patnáct? Přesně tolikrát Severočeši v sezoně vedli po první třetině, aby pak zápas ztratili a prohráli. Řekl bych, že zbytečně. Mnohem horší mi přijdou různé urážky, které slýcháme na českých stadionech (nejen) z táborů těch nejvěrnějších. Zrovna Litvínovští často a rádi na adresu Západočechů pějí posměšný chorál, ve kterém je jedno jadrné české sprosté slovo v hlavní roli. Nebo připomínám urážky, které lze slýchat při fotbalovém derby pražských „S”. Jsou tak silného kalibru, že pobuřují i otrlé hráče a klubové legendy. Že si jeden klub do druhého rýpne způsobem, jakým si rýply Vary do Litvínova? Za mě v pohodě, ale musím poznamentat, že laťka byla nasazena hodně nízko. Ideální reakcí na počin energetiků by bylo pouhé pousmání, byť hodně trpké, a v příští sezoně vrácený políček v podobě mnohem vydařenějšího memu. Máme pro vás nové logo, @hcverva.#telh pic.twitter.com/labGzyhKyy — HC Energie K. Vary (@hokejkv) March 8, 2022 Mimochodem málokdo si už dnes vzpomene na tradici oslav domácích výher Litvínova z poloviny předminulého desetiletí. Říkalo se jim děkovačky, režíroval je Jiří Šlégr. Vždy se vázaly na soupeře, kterého právě Litvínovští porazili. Pokud přemohli Vsetín, řádili hokejisté „chezy” před svými fanoušky s valaškami; vítězství nad Bílými Tygry bylo impulsem pro hození fanouška s dresem Liberce do popelnice a následné recyklaci; po výhře nad Kladnem byl Litvínovskými rozcupovaný transparent, na kterém byl nápis jejich soupeře, poté ho zametli košťaty; po vítězství nad Znojmem byly na ledě okurky. Bylo to vtipné, originální, litvínovští příznivci se na pozápasovou vítěznou show těšili. Po sezoně 2006/2007 ale skončila, prý urážela hráče a fanoušky soupeře. A navíc prý byla pro rivaly motivací k odvetě na ledě. FOTO: Když „trollil" Litvínov. Znojemské okurky, Becherovka či roztrhané Kladno Vsadím se, že kdyby tehdy byly sociální sítě, byly by podobných litvínovských taškařic plné. A ohlasy na ně by bylo podobné těm, které vyvolal karlovarský trolling. Oběma způsobům popíchnutí soupeře dávám zelenou, vždyť hokej má být hlavně show pro diváka. Osobně si myslím, že litvínovské děkovačky, nyní už 15 let staré, jsou těžko překonatelné. Každá doba má ale své, dejme proto memům, jak se říká vtipným myšlenkovým konceptům, šanci. Samozřejmě jen v případě, že nepřekročí hranici slušnosti a vzájemného respektu.