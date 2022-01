Komentář sportovního reportéra Františka Bílka se tentokrát věnuje zrušenému mistrovství světa juniorů v ledním hokeji a blížící se čínské olympiádě, kterou může výrazně narušit covidová mutace omikron.

Nakolik omikron zasáhne do sportu? | Foto: ČTK

Vánoční svátky, Silvestr a s ním spojený příchod nového roku máme za sebou, bohužel však také hokejový šampionát juniorů, který hostila Kanada. Je s podivem, že organizátoři tradičního sportovního svátku, který je hlavně za mořem ostře sledovanou událostí, naprosto selhali. Nedokázali týmy dostat do bezpečné bubliny, která by je ochránila před nákazou koronaviru, navíc ve spolupráci s mezinárodní hokejovou federací stanovili „covidová“ pravidla, která de facto turnaj odsoudila ke kolapsu. Budoucí hokejové superstar Bedarda, Mičkova či hvězdičku z Litvínova Jana Myšáka jsme si tak mohli užít jen chvíli. Bude zajímavé sledovat, jakým poučením bude zrušená událost pro ostatní. Na mysli mám blížící se olympijské hry, které bude v únoru pořádat čínský Peking. Pokud pro sportovce budou platit podobná pravidla, jaká byla nyní v Edmontonu a Red Deeru, stane se olympiáda paskvilem. Zůstaňme u hokeje; tipuji, že se v Číně turnaj vyznavačů černé tvrzené gumy nedohraje. Na konci ledna už má Evropu ovládat omikron, což je supernakažlivá varianta covidu. Když vezmeme v úvahu, že hráči většinu evropských ligových soutěží opustí až těsně před odletem na Hry, vinou čehož je nemožné vytvořit bublinu, je velmi pravděpodobné, že někteří z nich do Číny odletí s nákazou, která se projeví až na místě konání hokejové soutěže. Amen bude i s naší Extraligou, jestliže je pravda, že omikron prolomí ochranu dvou dávek očkování. Pochopitelně i s dalšími sportovními soutěžemi. Optimistická je ale zvěst, která říká, že nová mutace covidu není tak nebezpečná, jako byly její předchozí mutace. V tom případě by se mohla brát jako chřipka a všechen život, včetně toho sportovního by mohl pokračovat dál. Všichni si přejme, aby to tak tak skutečně bylo. Hezký nový rok všem!