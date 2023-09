Diváci se v pardubické Enteria aréně ještě pořádně neusadili a už slyšeli zvonit tyčku, kterou napálil litvínovský bek Marek Baránek. Litvínov vstoupil do své 65. sezony v elitní hokejové lize ale porážkou. Ambiciózní pardubické Dynamo, které se netají 300 milionovým rozpočtem, přejelo na startu extraligy Litvínov 5:1.

Gólová radost pardubických hokejistů v zápase s Litvínovem. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Severočeši postavili do branky Mateje Tomka, naopak v sestavě chyběl David Kaše. Tomek se už po chvilce musel otáčet, když vyrážel těžkou střelu Říčky. Hostující Baránek chvilku na to napálil tyčku. Dynamo dostal do vedení v 11. minutě Radil.

Litvínovský brankář Matej Tomek v zápase s Dynamem.Zdroj: HC Dynamo Pardubice

V prostřední třetině Východočechy vystřelil do dvoubrankového náskoku Kousal, který nakonec v zápase posbíral tři kanadské body (1+2). Na to Verva reagovala v závěru druhé periody novicem Koblasou. Ten byl ale ve žlutočerném souboru jediným přesným střelcem. Dynamáci šlápli na plyn v poslední dvacetiminutovce, kterou díky gólům Radila, Sedláka a Poulíčka vyhráli 3:0 a jejich trenér Václav Varaďa tak slaví premiérové body na jiné než třinecké lavičce.

"Nejdříve se určitě sluší pogratulovat soupeři ke vstupu do nové sezóny. Myslím si, že nás v tomto utkání zdobili speciální týmy. Utkání jsme si bohužel prohráli naší hrou na kotouči a ztrátami na modré čáře, po kterých jsme inkasovali tři branky," viděl litvínovský trenér Karel Mlejnek, který bude teď tým chystat na nedělní domácí duel s Plzní.

"Nebylo to pro nás jednoduché, Litvínov velmi dobře napadal a bruslil, za stavu 2:1 jsme malinko znervózněli, jelikož ve druhé části jsme měli pouhé čtyři střely. Druhá třetina nebyla z naší strany moc dobrá, Roman Will nás párkrát výborně podržel a stále jsme tak byli v jednobrankovém vedení. Ve třetí části přišly branky, které zlomily vývoj na naší stranu. Myslím si, že jsme to zkušeně dohráli a chtěl bych hráčům poděkovat za výkon a fanouškům za fantastickou diváckou kulisu," přidal svůj pohled pardubický Václav Varaďa.

Hokejová extraliga 1. kolo:

Pardubice – Litvínov 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 11. Radil (Zohorna, R. Kousal), 22. R. Kousal (Zohorna), 45. Radil (R. Kousal, Zohorna), 46. Sedlák (Košťálek), 54. Poulíček (Říčka, Paulovič) – 38. Koblasa (Abdul). Rozhodčí: Hribik, Úlehla – Ondráček, Hynek. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Střely na branku: 35:24. Diváci: 9 459.

HC Dynamo Pardubice: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek – Cienciala, Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Říčka, Poulíček, Paulovič – Mandát, Rákos, Vondráček – Urban. Trenér: Václav Varaďa.

HC VERVA Litvínov: M. Tomek (Zajíček) – Demel, Zile, Strejček, Jaks, Czuczman, Baránek, Zeman – Kudrna, Sukeľ, Koblasa – Abdul, Kirk, O. Kaše – Válek, Gut, Hlava – Zygmunt, Jurčík, Havelka. Trenér: Karel Mlejnek.