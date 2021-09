Severočeši se měli v prvním kole Chance ligy představit na Lapači, jenže do Vsetína nakonec vůbec neodcestovali. Zápas odvolali kvůli podezření na covid u dvanácti hráčů. Testovat se nechalo deset hráčů a všichni však byli nakonec negativní.

„Byl jsem v kontaktu s managementem Vsetína, který o našich problémech věděl. Vsetínští ale neslyšeli na to, že bychom nepřijeli. Bylo mi řečeno, abych přijel s tím, co mám. Dvanáct lidí z týmu mělo chřipkové příznaky, což by mohlo znamenat i onemocnění covid-19. V takovém případě tyto hráče nemohu posadit do autobusu s ostatními a pustit je na led i proti soupeři,“ bránil se majitel klubu Klíma, jenž letos angažoval na lavičku zkušeného kouče Vladimíra Růžičku.

Disciplinární komise rozhodla, že k neúčasti na utkání ze strany Kadaně však nebyl důvod. „Jednatel klubu Petr Klíma uvedl, že na sraz přišlo devět hráčů a zbytek se omluvil. Z klubem doložených dokladů však disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje shledala argumentaci nepravdivou minimálně u hráče Lukáše Koblížka. V den utkání bez jakýchkoliv pochybností věděl, že výsledek jeho PCR testu byl negativní a neexistovaly v jeho případě žádné relevantní důvody, pro které by jej klub měl uvést na seznam hráčů majících příznaky chřipkové onemocnění a kteří budou odesláni na PCR test,“ uvedla disciplinárka.

„Pokud by šlo ale jen o něj, bez Lukáše bychom samozřejmě odjeli. Odjíždět na zápas s deseti hráči mi přišlo jako nesmysl,“ oponoval Klíma.

Trahači nakonec vyfasovali pokutu 50 tisíc korun a varování před vyloučením ze soutěže při opakovaném prohřešku. „V případě opakování provinění spočívající v nedostavení se k příslušnému zápasu, zvláště na úrovni profesionální soutěže, kterou Chance liga je, může být kromě uložení finanční pokuty též zastavení činnosti až na tři utkání nebo vyloučení ze soutěže,“ oznámila komise.

Klíma se proti trestu ohradil na klubovém webu. „Nevidím důvod k pokutě ze strany disciplinárky a proti verdiktu se odvoláme,“ oznámil držitel Stanley Cupu.

Zápas se nakonec odehrál v odloženém termínu a Vsetín vyhrál 7:3. Kadaň pod vedením Růžičky prohrála všechny čtyři dosavadní utkání a společně s Benátkami nad Jizerou okupuje poslední místo prvoligové tabulky.