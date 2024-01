Obránce hokejového Litvínova Kevin Czuczman, který pochází z Kanady, překvapil svou češtinou. Jako by ho k ní předurčovalo jeho příjmení dvakrát prošpikované zkratkou CZ. „Mám se výborně! Piju kávu!" zahlásil na sociálních sítích z kanálů HC Verva muž, který si v NHL zahrál dva zápasy za Pittsburgh.

33letý Czuczman přišel na sever Čech před touto sezonou z finského Ilves Tampere. Předtím se snažil proniknout do nejslavnější hokejové soutěže na světě, výsledkem byly dva odehrané duely za Penguins v ročníku 2020/2021. Czuczman má plno zkušeností z AHL a dalších nižších zámořských soutěží.

Na to, že je pod Krušnými horami jen pár měsíců češtinu zvládá velmi dobře. „Myslím, že se zlepšuju. Snažím se zachytit hlavně výrazy, které se mi hodí v každodenním životě. Jako první hokejový slang, pak abych si uměl nakoupit a objednat v restauraci," řekl v prosinci portálu hokej.cz.

Český jazyk Kevinovi přijde daleko lehčí než ten finský. „To rozhodně. Moje žena pochází z Chorvatska, umí jazyk, to mi hodně pomáhá. Docela dost slovíček se mi zdá podobných, na začátku mi to trochu pomohlo. Nebudu lhát, někdy je to těžké, hlavně s těmi vašimi ž, č, ř…"

Czuczman, který obléká dres s číslem 27 jako odkaz na svůj idol Scotta Niedermayera, zatím za Litvínov odehrál 34 zápasů, ve kterých si připsal čtyři asistence. Na první extraligovou branku zatím čeká.