Richarde, gól po třinácti vteřinách. Jak moc byl důležitý?

Řekli jsme si, že na ně musíme vletět, hned první střídání odmakat, agresivně napadat, vytvořit si šanci a povedlo se nám to nadmíru. Strašně moc jsme chtěli dneska vyhrát, myslím, že to bylo i vidět. Paráda, že se nám to povedlo hned takhle na začátku, je fajn, když se vede 1:0, protože týmu to vlije krev do žil.

Vaše spolupráce se Samsonem Mahbodem fungovala skvěle.

Byli jsme poprvé spolu, trenéři nás k sobě dali. Sedíme vedle sebe i v šatně. Vlastně se dá říct, že se o Samsona tak trošku starám, vozím ho všude, takže máme k sobě nějaký vztah a ukázali jsme to i na ledě, navíc Hanzy (Hanzl) super k nám, takže celá lajna výborně.

Jaký je podle vás Samson Mahbod hráč a jaký je to člověk?

Jako hráče ho můžete vidět, takový malý štírek. Nahodit, jet, hodně bruslivý hokejista. Myslím, že do týmu skvěle zapadl. Jako na člověk na něj nemůžu říct křivé slovo, trávíme spolu čas, bavíme se a je s ním i sranda. Dokonce i nějaké vtípky pochytí, není to typický Kanaďan, že když něco řeknete, tak on se na vás dívá, takže super.

Říká se, že změna trenéra nakopává a vy jste dnes už hráli bez Jiřího Šlégra, který rezignoval. Jak tohle na vás působilo?

Dozvěděli jsme se to ráno. Nám nezbývalo než dneska vyhrát, ať už by tam byl pan Šlégr nebo ne. Víme, kde jsme a do jaké jsme se dostali situace. Musím říct, že každého v kabině, jak to říct slušně, všem to prostě vadí. Je jen na nás, abychom to zvedli, dnes jsme udělali první krok, ale nesmí to být jen záchvěv. Makat musíme zase v pátek i v neděli. Každý zápas je teď o přežití, takže slavit můžeme dneska do půlnoci, ale pak zase makat a vyhrabat se z toho.

Co jste říkal na akci fanoušků, kteří vám tady nechali lopatu a krumpáč a posílali vás makat jinam než na led.

Někteří kluci to viděli, ale fanoušci to nechali před vstupem trenérů, vybrali si špatné dveře. My chodím jiným vchodem. Samozřejmě se to ale k nám doneslo. Je to jejich právo, ale můžu říct za sebe a určitě i za kluky, že makáme. Vím, že to vypadá hrozně, protože ty zápasy nebyly vůbec dobré, vždycky se sesypeme. Sami to vidíme. Musíme takhle jako dnes makat každý zápas a každý trénink.