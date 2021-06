Když se ohlédne zpět, tak je spokojený. Hokejový útočník Peter Jánský ukončil kariéru a říká: „Myslím si, že jsem měl dobrou kariéru, vyždímal jsem z toho, co se dalo.“

Jánský začal s hokejem v Mostě, ale fanouškům se vryl do srdce především v dresu sousedního Litvínova, za který odehrál více než pět stovek zápasů a oslavil s ním i historický titul. Teď končí! V šestatřiceti letech.

„Nebyl o mě už zájem. Zároveň mě bolí ramena a celkově mám od hokeje zničené tělo. Týmy chtějí především mladší hráče, a tak na soupisce už není tolik místa. Nechtěl jsem čekat na další angažmá, tak jsem rozhodl skončit,“ řekl pro Verva TV Jánský a přidal svůj zlatý hokejový okamžik, kterým byl rok 2015 a historický titul Litvínova.

„Nejlepší byl samozřejmě rok 2015, to je jasné. Mně se moje kariéra líbila, vyhýbala se mi například vážná zranění. Kdyby mi jako mladému někdo řekl, že budu mít takovou kariéru, tak bych jí určitě bral,“ usměje se.

Najde na své kariéře vůbec nějakou kaňku? Možná v přestupu z Litvínova do Sparty.

„Zjistil jsem, že v Litvínově je to nejlepší. Na druhou stranu kdybych nevyzkoušel Spartu, teď bych toho možná litoval. Byl jsem pak rád, že mě Litvínov vzal zpátky a vyhráli jsme titul. Litvínov mám hrozně rád,“ přizná Peter Jánský a dodá k angažmá v hlavním městě:

„Myslím si, že jsem neměl špatné výkony v přípravných zápasech. Bodoval jsem, ale pak přišlo zranění zad, s tím jsem se potkal poprvé v životě. Nikdo nevěděl, co s tím mám dělat. Byl jsem dva měsíce mimo hru, a pak už jsem nehrál první lajnu. Ve druhém roce jsem střídal spodní formace a začínalo být jasné, že tam nezůstanu.“

Nakonec se vrátil do Litvínova a slavil titul. Chce Jánský ještě u hokeje zůstat? „Neláká mě to, protože toho hokeje mám dost. Uvidíme za pár let, ale nemyslím si. Byl bych radši, kdybych si našel normální práci.“