Ostrý útočník předělaný v břitkého obránce. Kanadský zadák ve službách litvínovské Vervy Patrick Kudla bude v severočeském týmu kroutit i další sezonu. I on byl důležitým prvkem v záchraně extraligové příslušnosti. Do Litvínova přišel z první ligy z celku Frýdku-Místku. Zaujal natolik, že Severočeši na něj uplatnili opci.

„Musel jsem se trochu přizpůsobit úrovni ligy, ale v závěru sezony jsem získával větší sebevědomí a užíval jsem si to,“ popisuje Patrick Kudla, kterému se v České republice líbí.

„Je to tady super, lidé jsou přátelští. Milují hokej, což je skvělé, protože rád hraju před vášnivými fanoušky. Chutná mí jídlo, není ani zas tak rozdílné od toho kanadského. Celkově se mi tu líbí,“ řekl pro klubový web sympatický Kanaďan. Kudla chce v příští sezoně ve žlutočerném dresu ještě více vyčnívat.

„Strašně se těším. Po tom, co se stalo letos, se určitě budeme chtít ukázat, takže uvidíme. Nemůžu se dočkat, až se vrátím. Já jsem ještě neskončil. Snad budu mít příští sezonu ještě lepší,“ přeje si bek s číslem 94 na dresu.

V poslední odpovědi ještě naráží na závěr sezony, kdy Krušnohorci bojovali s Kladnem o udržení extraligy a Verva nakonec poslala o patro níž právě Rytíře. Šílený tlak na nervy!

„Šlo opravdu o hodně, hráli jsme doma, přišlo strašně moc fanoušků… Na druhou stranu jsem se ale těšil, už jen na příležitost jít na led a ukázat fanouškům, že to zvládneme,“ mohl si nakonec Kudla oddychnout a přidal ještě poděkování do ochozů, kde klub hnaly tisícovky fanoušků.

„Jen se podívejte na poslední zápas proti Kladnu, bylo vyprodáno a nebylo slyšet vlastního slova. Je to docela malá hala, ale když máte skvělé fanoušky, tak to bývá mnohem hlasitější než ve velkých arénách. Je zábavné tady hrát,“ smekl před příznivci litvínovských barev.

SITUACI VE SVĚTĚ SLEDUJE

Ani jemu neušla nepříznivá situace ve světě kolem koronaviru.

„Trochu jsem to sledoval, je to docela děsivé. Myslím, že dost států přijímá dobrá opatření, aby se to zastavilo. Je to na nic, zastavila se NHL a všechny ostatní ligy taky… Musíme se s tím poprat, snad to brzy skončí a všichni budou v bezpečí,“ přeje si, protože i jeho se to významně dotklo.

„Plány jsem musel docela změnit, kvůli celé situaci ohledně viru. Budu trávit čas doma se svojí rodinou a psem, možná si zahraju nějaká videohry a samozřejmě budu trénovat. Mám teď nové štěně, takže asi budu hodně s ním. Prostě odpočinkové léto v kombinaci s přípravou na další sezonu,“ uzavírá Patrick Kudla.