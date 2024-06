/ROZHOVOR/ Frontu na něj stáli malí i velcí. David Kämpf v pondělí na Kamencovém jezeře v Chomutově spustil hokejovou lavinu. Ochotně se fotil, podepisoval, ukazoval zlatou medaili, o kterou se přičinil s českou reprezentací na domácím mistrovství světa. V Chomutově, kde s hokejem dělal první krůčky, se chtěl fanouškům úspěchem pochlubit a malým klukům ukázat, kam to mohou dotáhnout, když se naplno oddají sportu. „Vzpomínám, že když já byl malý, tak jsem také sledoval hráče, mistry světa, hokejisty v NHL. Myslím, že je to dobré pro mladé kluky, aby měli vzor. Chci jít trošku příkladem,“ říká v rozhovoru David Kämpf.

Hokejový mistr světa David Kämpf v Chomutově. | Video: Deník/Václav Veverka

Už vám to došlo, že jste mistr světa?

Trošku už ano, ale myslím si že postupem času si to budu uvědomovat více a více. Zatím si to moc nepřipouštíme, co jsme dokázali. Zažili jsme neskutečné věci, oslavy, na Staromáku, kde se slavilo i Nagano, to bylo parádní. Časem nám to ještě všem dojde, ale ano – uvědomuji si, že jsem mistr světa.

Od kdy jste střízliví? Kdy skončily oslavy?

Já už jsem v Chomutově pár dní. Byl jsem v Praze po vítězství snad dva tři dny a pak jsem odjel. Už zase žiju normální život (smích).

Kolik přišlo gratulací?

Bylo jich opravdu hodně. Snažil jsem se všem vyjít vstříc a i z toho důvodu jsme tady s klukama domluvili tuhle akci pro město Chomutov a fanoušky. Sejít se prostě s fanoušky a užít si to s nima dohromady.

Co říct k Chomutovu? Tady jste s hokejem začínal…

Jsem odsud, začínal jsem tady svou kariéru. Vlastně kvůli Chomutovu jsem dokázal, co jsem dokázal, takže jsem to chtěl takhle vrátit malým dětem. Vzpomínám, že když já byl malý, tak jsem také sledoval hráče, mistry světa, hokejisty v NHL. Myslím, že je to dobré pro mladé kluky, aby měli vzor. Chci jít trošku příkladem (úsměv).

Co jste jim vše přivezl ukázat?

Tak mám s sebou medaili, dres, je možnost se vyfotit, rád se podepíšu a také jsme se domluvili na aukci, do které jsem dal pár věcí dohromady. Doufám, že to někoho potěší.

Pohár asi přivézt nešlo, že?

Snažil jsem se, ale bohužel to nevyšlo. Bylo to celkem narychlo. Pohár už byl zamluvený v jiném městě. Myslím si, že je ve Varech. Trenér Radim Rulík a Ondra Beránek tam mají také nějakou akci. Měli to zamluvené dříve.

Co vy a popularita? Vždycky jste spíš působil skromně, nevyhledával pozornost. Teď si jí užíváte možná až moc.

To je pravda, nikdy jsem to úplně nevyhledával. Mám rád svůj klid, svůj rodinný život. Nejsem ten typ, co musí mít kolem sebe haló. Samozřejmě každý to má trošku rád, ale já se snažím to soukromí si trošku střežit. Samozřejmě, že když je taková akce, tak rád přijdu. Na druhou stranu byl neřekl, že je nějaké velké haló. Samozřejmě těsně po mistrovství a na Staromáku bylo nabídek na rozhovor hodně, ale člověk nemusí tam jít, když nechce, takže úplně velké haló to nebylo.

Byly ohlasy na zlato i ze zámoří, kde hrajete za Toronto Maple Leafs?

Kluci z týmu i vedení klubu mi gratulovali. To bylo od nich super, že i oni to sledovali, že si vzpomněli. Gratuloval mi i Auston Matthews. Napsal, že jsem si to zasloužil.

Vy jste na MS přijel hlavně na tu černou práci, jak se říkalo, ale nakonec jste udělal sedm kanadských bodů. To nebylo marné, že?

Myslím si, že nějaké kvality mám. Hraju v NHL už nějaký ten pátek, dali mi teď smlouvu na čtyři roky, tak asi ve mně něco být musí. Mám v týmu nějakou roli, samozřejmě nemůžu poslat Matthewse do čtvrté lajny, ale přijal jsem svou roli a hokej i dopředu hrát umím. Nebyl jsem za své body tak překvapený (úsměv).

Napadlo vás na začátku sezony, že by to mohlo takhle skončit? Praha bylo lákadlo a nakonec se pro vás naplnil i snový scénář.

Člověk to v hlavě měl, že mistrovství je doma. To je samo o sobě velké lákadlo užít si to před domácími fanoušky. Měl jsem to v hlavě a když to nedopadlo v play off NHL, tak jsem se spojil s vedením a trenéry a domluvili jsme se, že přijedu.

Poprvé to bylo pod trenérem Radimem Rulíkem. Jak ten na vás působil?

Velice zkušený trenér, má toho hodně za sebou. Jen to potvrdil na tom mistrovství. Stál si za svou nominací, i když z toho hodně lidí třeba bylo překvapených, jaké kluky vybral. No a podívejte, vyhrálo se zlato. Takže klobouk dolů před ním.