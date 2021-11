Mladý tým, jenž trénoval zkušený Vladimír Růžička, šel od porážky k porážce. Osmnáct proher podtrhává skóre 26:89. V úterý Trhači potvrdili, že Růžička odchází trénovat do Litvínova, ve středu se pak objevily první zprávy o jejich odhlášení z druhé nejvyšší soutěže.

„Nezlobte se, já vám to nemůžu potvrdit, jsem z jiného subjektu,” řekl Deníku Roland Wágner z SK Kadaň, který sdružuje mládež a mužstvo dospělých, které hraje krajský přebor. Prvoligoví Trhači fungují jako „eseróčko”, od spolku SK Kadaň se díky aktivitě Petra Klímy odpojili.

„Vím, že pan Klíma snad jednal se svazem, ale oficiální to ještě není. Pro nás by to znamenalo víc ledu. A možná negativní reklamu pro případné nábory, ale věřím, že bychom si dokázali poradit,” uvedl Wágner, jenž má trenérskou licenci A a je prezidentem SK Kadaň - hokej z. s.

Kadaň měla problémy se složením kádru, v průběhu ročníku navíc někteří hráči u Trhačů skončili. „Odešel jsem z důvodů neplnění smlouvy ze strany klubu,” rozloučil se se severočeským klubem například Pavel Kordule. Byl problém v penězích? „V Kadani je toho víc, v čem je problém. Řešil jsem pořád něco okolo a nemohl se pořádně soustředit na hokej,” nechtěl být Kordule konkrétní.