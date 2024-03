V nejkratším možném čase zvládli postoupit z předkola do čtvrtfinále play off litvínovští hokejisté. V sérii s Plzní si vezli z domova náskok 2:0 a na západě Čech hned v prvním zápase poslali Indiány na dovolenou. Rozhodlo až prodloužení a 16. minuta, ve které se prosadil Ondřej Jurčík a poslal Vervu do další fáze vyřazovacích bojů!

Fanoušci na utkání Litvínov - Plzeň | Video: Deník/František Bílek

„Těžko se mi takové utkání hodnotí. Dostali jsem se do vedení, bohužel jsme vzápětí hned inkasovali. Souhlasím s kolegou, že velmi dobrý výkon předvedli oba gólmani. Na konci normální hrací doby jsme měli pětiminutovou přesilovou hru, tu jsme ovšem nesehráli dobře. To nás obecně trápilo celou sezónu, speciálními formacemi jsme si vůbec nedokázali pomoci. V prodloužení jsme se zbytečně naopak nechali vyloučit, Litvínov toho šťastně využil, to tak v play off bývá," ohlížel se smutně plzeňský trenér Petr Hořínek.

„Z mého pohledu to bylo velice vyrovnané utkání. Góly padly v prvních dvou minutách. My jsme tam ještě předtím měli samostatný nájezdy a dvě tutovky, bohužel to tam nespadlo. V celém zápase kralovali oba brankáři. V prodloužení jsme si vzali utkání šťastným gólem na svou stranu, což nás samozřejmě velice těší," řekl kouč hostů ze severu Čech Karel Mlejnek.

FOTO: Vzpomínáte na play off před 9 lety? Skončilo litvínovským titulem

Litvínov půjde ve čtvrtfinále proti Kometě Brno

Krušnohorci už mají jasno koho ve čtvrtfinále play off vyzvou. Čeká tam brněnská Kometa. Série odstartuje prvním zápase v neděli 17. března v Brně. Druhý mač se hraje v jihomoravské metropoli hned následující den. Do Litvínova se pak čtvrtfinále přesune na dva zápasy ve čtvrtek a pátek 21. a 22. března.

HC ŠKODA PLZEŇ – HC VERVA LITVÍNOV 1:2 v prodloužení (1:1, 0:0, 0:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 2. Bučko (Mertl) – 2. Kudrna (Jurčík), 76. Jurčík. Rozhodčí: Ondráček, Květoň – Brejcha, Zíka. Vyloučení: 9:6, navíc Jaks (Litvínov) 5 minut a do konce utkání.

Využití: 0:1. Střely na branku: 26:27. Diváci: 6 531. Konečný stav série: 0:3.

HC Škoda Plzeň: Klouček – Laakso, Zámorský, Piskáček, Bučko, Kvasnička, Dujsík, Malák – Söderlund, Indrák, Matýs – Holešinský, Šiler, Rekonen – Pour, Mertl, Schleiss – Straka, M. Soukup, Jansa. Trenéři: Kořínek a Bombic.

HC VERVA Litvínov: M. Tomek – Baránek, Zile, Šalda, Jaks, Czuczman, D. Zeman, Demel – Kirk, Sukeľ, Koblasa – Hlava, D. Kaše, O. Kaše – Kudrna, Jurčík, Abdul – Zygmunt, Gut, Havelka. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.