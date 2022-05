Myslím, že jo. Hlavním faktorem ale bylo to, jaký jsem dostával prostor na ledě a s jakými jsem hrál spoluhráči. Z osobního hlediska je to fajn, ale nebýt prostoru na ledě a spoluhráčů, tak by to tak nebylo.

U Rytířů jste strávil dvě sezony, během nichž se vybojoval postup i udržení v extralize. Co byl nejsilnější zážitek za ty dva roky?

Asi to, že jsme splnili cíle, které jsme měli nastavené. V první sezoně se mělo postoupit do extraligy a splnili jsme to. Teď jsme extraligu i udrželi. Poznal jsem na Kladně spoustu fajn kluků a měli jsme výbornou partu. Hlavně, že jsme mezi sebou fungovali, to bylo důležité. Pozitivních věcí bylo opravdu hodně, nerad bych na něco zapomněl. Bylo to hrozně fajn.

Tohle angažmá vám asi konečně otevřelo dveře do extraligy. Jak obecně na něj budete vzpomínat?

Určitě mě to posunulo. Budu na to vzpomínat jenom v dobrém, obrovsky mi to pomohlo. Trenéři, spoluhráči i lidi ve vedení klubu. Když jsem něco potřeboval, vždycky mi všichni vyšli vstříc. Nemůžu na Kladno říct špatné slovo. Kdybych nedostal nabídku z Litvínova, kde to mám dvě minuty pěšky na zimák, tak bych na Kladně nejspíš zůstal. Líbilo se mi tam a vydobyl jsem si tam pozici. Jít na Kladno byl správný krok. Jsem klubu strašně vděčný za to, jak mi hokejově pomohl.

V Kladně jste si zahrál i s legendami Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem. Jaká byla tohle zkušenost?

Ze začátku jsem z toho byl nesvůj. Oba jsou neskutečné persony českého i světového hokeje. Hrát s nimi v jedné lajně je neskutečný zážitek. Každý kluk sní o NHL, pro mě tohle bylo něco jako zahrát si v NHL. Oba dva mi strašně moc pomohli v mojí kariéře a posunuli mě dál. Pleky mi ukázal úplně jiný pohled na hokej. Myslel jsem si, že některé věci znám, ale Pleky mi ukázal, že to tak není. Pořád je na čem pracovat. Ohromně mi pomohl a strašně si toho vážím. Hlavně si vážím toho, že mají zájem pomáhat nám mladým a posouvat nás dál.

Jaromír Jágr vás po posledním zápase chválil, jak dobře jste baráž odehrál, i když už jste věděl, že půjdete po sezoně jinam. Jaké to je hrát takhle důležitá utkání, když už jste domluvený jinde?

Já jsem takový, že neumím prohrávat. Nikdy bych neudělal to, že bych se na nějaký zápas vykašlal. Já chci vyhrávat vždycky všechno. Neexistovalo, že bych v baráži něco vypustil, aby na mě pak mohli lidi ukazovat a říkat: „Ten Hlava, to je s*áč. Má podepsáno jinde a už se na to vyprdl.“ To bych nikdy nedopustil. Pošpinil bych svoje jméno a pověst, nebylo by to ani fér vůči Plekymu s Džegrem, kteří mi dvě sezony pomáhali. Pro mě neexistovalo nic jiného než dokončit to, co jsme si nastavili. Pak si se všemi podat ruku a s čistým svědomím pokračovat dál.

Co jste říkal na výkony Adama Kubíka, který zažil dost možná průlomovou sezonu, když v základní části nastřílel 22 gólů?

Addymu tahle sezona hodně sedla. Zapracoval na střelbě, kterou měl dobrou. Teď se naučil ještě trefovat puky, což mu hrozně pomohlo. Byl pro nás klíčovým hráčem jak v sezoně, tak v baráži. Je to hrozně hodný kluk, přeju mu jenom to nejlepší a doufám, že v dalších sezonách půjde jenom nahoru. Třeba se ještě dostane někam do zahraničí. Doufám že se mu bude dařit a bude na sobě dál pracovat.

Teď vás čeká další kapitola v Litvínově, kde bydlíte s manželkou a dcerou. Byl právě tohle klíčový faktor při rozhodování?

Určitě, byl to jeden z hlavních důvodů. Měl jsem nabídky i od jiných týmů, ale pořád jsem myslel hlavně na rodinu. Pokud jsem se měl z Kladna někam přesouvat, tak jedině do Litvínova, kde to mám dvě minuty na zimák. Nezdá se to, ale čas, který člověk každý den projezdil, se sečte a je toho hrozně moc. Teď můžu být doma a víc si užívat malou. Rodina je pořád na prvním místě před hokejem.

Zmiňoval jste, že v Kladně jste dostával velký prostor. Víte už, jaká by měla být vaše role v Litvínově?

O něčem jsme se bavili, ale nebylo to nic konkrétního. Hra by ode mě měla být stejná jako na Kladně. Bude záležet, s kým si sednu a jak to trenéři poskládají. Uvidíme, jak si to sedne. Sám jsem na to zvědavý. Doufám, že navážu na výkony, které jsem měl na Kladně. Snad to bude další pozitivní krok v kariéře, který mě posune.

Opět se potkáte s trenérem Vladimírem Růžičkou, se kterým se znáte z Chomutova. Tehdy vás poslal do první ligy legendární hláškou „Hlava, umíš počítat? Tak počítej, že půjdeš do Kadaně.“ Jak se těšíte na další spolupráci?

Bylo důležité si to s Růžou nějakým způsobem vyříkat a říct si co a jak. Je to nějakých pět let dozadu a v té době moje výkonnost asi nebyla taková, abych hrál jinde než ve čtvrté lajně. V té době jsme si to ale neuvědomoval. Teď zpětně musím přiznat, že jsem na to asi neměl. Zase jsem se posunul úplně jinam. S Růžou jsme si to vyříkali, i on mi řekl, že jsem teď úplně jiný hráč. Na spolupráci se samozřejmě těším. Víme, že je to emotivní trenér, tak uvidíme, jestli směrem ke mně přijde zase nějaká hláška. Třeba se tomu pak zase budeme moct zasmát.

Vraťme se ještě ke Kladnu. Tým jste poznal za dva roky velmi dobře, tak jak vidíte jeho budoucnost?

Tak devadesát procent hráčů by tam mohlo zůstat. Kluci už se v extralize rozkoukali a vědí, do čeho jdou. Na začátku jsme měli problém, protože jsme byli hráči, kteří byli na rozhraní extraligy a první ligy, a delší dobu nám trvalo, než jsme se rozkoukali. Pak jsme začali hrát. Teď může být výhoda, že kluci už vědí, o čem extraliga je. Budou asi muset přivést nějaké posily, ale doufám, že naváží na výkony, které jsme podávali po Novém roce. Trápili jsme každého soupeře, ať už to byl Třinec, nebo Sparta. Když budou kluci pokračovat v téhle práci, tak by předkolo nebo play off mohlo být v klidu reálné.

Vy jste si ale Kladna jako takového moc neužil. Fanoušci nemohli chodit kvůli covidu, teď se hrálo v Chomutově… Jak budete vzpomínat na fanoušky?

Určitě bych chtěl ze všeho nejdřív říct, že jim patří obrovský dík za to, jak nás podporovali. Neměli to vůbec jednoduché dojíždět do Chomutova. Cesta něco stojí, něco stojí lístek na hokej, chodí do práce a pak nás ještě jedou podporovat. Klobouk dolů před nimi, chtěl bych jim moc poděkovat. Budu na ně vzpomínat v tom nejlepším. Podporovali nás všude, kde mohli. Krásným důkazem toho bylo, kolik lidí na nás čekalo před stadionem po postupu do extraligy. Kladno má obrovsky silné fanoušky, teď na domácím stadionu kluky vybičují k ještě lepším výkonům. Jsem moc vděčný, že jsem na Kladně mohl působit i poznat fanoušky. Doufám, že Kladno čekají jen lepší zítřky.

Jaké to bude přijet na zrekonstruovaný stadion do Kladna jako soupeř?

Bude to pro mě asi speciální, spousta lidí mi tam přirostla k srdci. Rád vzpomínám třeba na Znojmo nebo další povedené štace, kde jsem poznal spoustu fajn lidí. Stejné to bude tady. Bude to pro mě speciální už jenom kvůli tomu, že jsme si Plekym naslibovali nějaké věci.

Proběhly nějaké sázky mezi vámi?

Sázky ani ne. Spíš to bude mezi námi ostré, nějaké osekávání. Pleky říkal, že mě seseká jako topol. Uvidíme, jak to bude vypadat.

