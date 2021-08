Třiatřicetiletý hokejový obránce byl ve Spišské Nové Vsi na měsíční zkoušce, kam ho zlákal hrající generální manažer Richard Rapáč. Spolu strávili dvě sezony v Litvínově.

Minulý týden Kubát odehrál přípravný zápas proti Krakovu (1:2) a dnes klub oznámil, že se s Kubátem rozchází. „Karel Kubát nebude po vzájemné dohodě pokračovat v našem týmu,“ uvedl klub ze Slovenského ráje. Pro bývalého reprezentanta se však rájem nestal.

Kubát ještě v roce 2019 zářil v KHL a hokej si užíval. Po návratu z Vladivostoku do Litvínova to šlo z kopce dolů. Kouč Jiří Šlégr ho vyřadil z kádru a Kubát dohrál sezonu ve Zvolenu. Ani tam se mu ale nevedlo.

„Šel jsem si tam vylepšit náladu, ale ani tam mi to nevyšlo. Postihlo mě špatné období. Co nejdřív jsem chtěl na to zapomenout a začít od znova,“ ohlíží se Kubát.

V úvodu loňské sezony kvůli covidu sešlo z angažmá v Dánsku a bývalý reprezentant zamířil do prvoligové Kadaně, kam to měl jen kousek z rodného Ústí nad Labem. „Předchozí sezona byla divná, úplně mi to vzalo vítr z plachet. Porvu se o to, abych zase dostal chuť do hokeje,“ hlásil. Jenže to se moc nepovedlo.

Od Trhačů zamířil do polského Nowého Targu. „Ani tam to nebyla žádná sláva,“ přiznal šikovný bek s více než pěti sty extraligovými starty.

Kubát smůlu na kluby neprotrhl ani ve Spišské Nové Vsi. Kam povedou jeho další kroky?