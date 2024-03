Jak prolétli předkolem play off s Plzní a ovládli ho 3:0 na zápasy, tak stejně litvínovští hokejisté mávají křídly i ve čtvrtfinále s brněnskou Kometou, kterou dvakrát udolali na jejím ledě (2:1 sn a 5:1) a série se teď stěhuje na sever Čech, kde se pokračuje ve čtvrtek (17.30) a v pátek (17.00).

Atmosféra při druhém utkání čtvrtfinále mezi Kometou a Litvínovem. | Video: Václav Petrů

Brňané nečekali, že před svou vyprodanou arénou dvakrát kapitulují. Litvínov šlape jak dobře promazaný stroj, v brance se překonává exbrněnský Matej Tomek.

„Frustrující to samozřejmě je, ale není čas být negativní. Určitě nemůžeme být nadšení z toho, jak se série vyvíjí, ale musíme do toho dát všechno,“ přemítal brněnský forvard Jakub Flek.

V základní části zářil a vytvořil si bodové maximum, v play-off se podobně jako celý tým zatím hledá. Slibné šance přitom měl. Hned ve třetí minutě upaloval sám na Mateje Tomka v bráně Litvínova ale neuspěl. „Neřekl bych, že jsem měl smůlu. Beru to na sebe, kdybych dal gól, zápas by se vyvíjel jinak. Snažím se dělat maximum, nehodil jsem puk do lapačky naschvál,“ přesvědčoval Flek.

5:1, paráda. Chemici zapálili Brno, Kometa rychle padá z oběžné dráhy play off

Čím to, že Verva takhle šlape a bourá defenzivu protivníků jak sbíječka beton? „Snažíme se hrát pohromadě, zodpovědně, jeden za druhého jako tým. Doufám, že to přeneseme i domů. Jdeme krůček po krůčku, střídání po střídání a zápas po zápasu, takže se musíme soustředit na každý jeden moment,“ říkal před kamerami České televize litvínovský kapitán Matúš Sukeĺ.

Dva body z jihomoravské metropole jsou nejlepší pozvánku do hlediště Hlinkova zimáku. „Věřím, že přijde plný zimák, lidi nás poženou dopředu a pomohou nám. Všichni se těšíme na domácí zápas. Budeme se snažit hrát ten svůj aktivní hokej, blokovat střely, hrát na puku a být silnější, jak soupeř,“ burcuje Sukeĺ.