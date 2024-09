Jágr je ve formě, v pátek přispěl k výhře Kladna 3:1 nad pražskou Spartou jednou brankou. V Litvínově se mu v minulosti dařilo, například v sezoně 1989/1990, která byla na dlouhou dobu jeho poslední v Československu, respektive v Česku, během tří duelů na severu skóroval čtyřikrát.

Vůbec poprvé se ale na ledě Chezy představil v ročníku 1988/1989. „Když jsme hráli v Litvínově a uběhla třetina, Jarda si vyndal chleba se sádlem a začal ho o přestávce jíst. Přišel trenér Eduard Novák, že si dělá legraci, tak to zabalil, ale dal gól nebo dva," vzpomínal na Jágrův debut v Litvínově jeho tehdejší spoluhráč Josef Zajíc.

Od března 1990 do listopadu 2012 legenda s číslem 68 na zádech jezdila k chemičce jen na exhibiční a reprezentační zápasy, mistrovské duely totiž hrála především v NHL.

Jágr v Litvínově | Video: Deník/František Bílek

Poté už Jágr v Litvínově zažil několik hořkých chvilek. To největší přišlo na jaře 2020, kdy Kladenští v posledním kole základní části museli vyhrát, aby nespadli do nižší soutěže. Nestalo se tak, Rytíři ve vyprodané a bouřící aréně prohráli 2:6. Navíc se tehdy na budoucího člena Síně slávy NHL mohutně pískalo.

V mnohem veselejším rozpoložení byl slavný hokejista před začátkem sezony 2019/2020, kdy do Litvínova přijel na konci července k přípravnému utkání. Za stavu 4:4 byl v prodloužení vyloučený na dvě minuty. Ještě před tím než Rytíři v oslabení inkasovali rozhodující gól, stačil si zaflirtovat s asistentkou managementu Renátou Hlaváčovou.

„Kdybych věděl, že to bude tak příjemné povídání, tak bych se nechal vyloučit na deset minut. Člověk se může seznámit i na trestné lavici!," smál se po utkání na celé kolo. A co řekl půvabné černovlásce přímo na hanbě? „Na to, že jsi z Litvínova, jsi celkem pěkná!" Přitom stačil rozdat ještě pár úsměvů a vyfotit se s rozzářenými předškoláky.

Jaký příběh prožije na Hlinkově stadionu v neděli vpodvečer? Před začátkem této sezony prohlásil, že po ní svou bohatou kariéru ukončí, může to tak být jeho předposlední, nebo dokonce poslední zápas v Litvínově.