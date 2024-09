Kladenští Rytíři v neděli v Litvínově rozhodně nepředváděli rytířské chování. Proti domácím chemikům nehráli v rukavičkách, tvrdá hra litvínovským hráčům evidentně nevoněla.

V 7. minutě to s důrazem přehnal pátečním gólem do sítě Sparty povzbuzený Jaromír Jágr. U mantinelu naježil loket na litvínovského Guta a nedovoleným vražením na hrazení mu způsobil krvavé zranění. Je s podivem, že od rozhodčích vyfasoval jen dvě minuty.

Podívejte se na Jágrův zákrok na Guta:

Od fanoušků Chezy se na jeho hlavu snesl pískot, podobně domácí příznivci reagovali směrem k dvojnásobnému vítězi Stanley Cupu, mistrovství světa i olympiády ještě několikrát. Například když diskutoval s rozhodčími, aniž by měl na dresu céčko či áčko, nebo když hokejkou vztekle sekl Zileho.

Co na jeho chování říkali domácí hráči? „Vůbec nevím, co chcete slyšet, dám radši peníze tady do kasy, než abych něco platil, takže k tomu bych se asi moc nevyjadřoval," reagoval na přímý dotaz hrdina černo-žlutých Ondřej Kaše. Naznačil tak, že ani jemu Jágrovo počínání nepřišlo košer.

Atmosféra na hokeji Litvínov - Kladno | Video: Deník/František Bílek

Byla tvrdost Jágra a jeho parťáků impulsem k obrazu z 1:2 na 3:2? „To si asi úplně nemyslím. Myslím si, že po druhé třetině jsme si něco v šatně řekli a třetí třetinu jsme odehráli, myslím si, že hodně dobře a zasloužili jsme si výhru," řekl Ondřej Kaše, který vyrovnával na 2:2. Vítěznou branku pak dal při vyloučení Pytlíka kapitán Matuš Sukeĺ.

Hosty ztráta slibného náskoku mrzela, sami cítili, že si z Litvínova mohli odvézt minimálně bod. „Velká škoda, chtěli jsme vyhrát. Na druhou stranu je pozitivní, že můžeme hrát s kýmkoli. Škoda konce, měli jsme si to pohlídat. Mrzí mě, že jsem byl vyloučený takhle pozdě v utkání. Nic extra jsem neprovedl, chtěl jsem napadat a nemohl se tam přes hráče dostat,“ vracel se Jaromír Pytlík k osudovému okamžiku.

Ropáci jsou po třech kolech bez ztráty kytičky na prvním místě. „Je to start do sezony, ve který jsme ani nedoufali, ale strašně jsme si ho přáli. Myslím si, že ve třetí třetině jsme ukázali charakter týmu, kterým se chceme prezentovat,” těšilo další vítězství Kašeho, mistra světa z jarní Prahy.

„Využili jsme dvě přesilové hry, to nakonec rozhodlo. Určitě jsme nebyli lepší, v žádném případě," mírnil poté euforii trenér Litvínova Karel Mlejnek. „Rozhodlo, že jsme spoustu šancí neproměnili a neodskočili jsme o dva góly," přidal pohled kladenské strany jeho trenérský kolega Václav Skuhravý.