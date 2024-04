/VIDEOANKETA/ Jaký hokejový vzor mají dnešní špunti s bruslemi na nohou a hokejkou v ruce? Je jím stále Jaromír Jágr, nebo už štafetu dávno převzal současný fenomén kluzišť NHL David Pastrňák. Zeptali jsme se jich během nedávného turnaje ve středočeském městě Slaný.

Kdo je tvůj hokejový vzor? | Video: Deník/František Bílek

V devadesátých letech děti hltaly kličky a góly Jaromíra Jágra. Tato globální superstar nebavila jen generaci žijící právě v devadesátkách. Rodák z Kladna předváděl svá kouzla na ledové ploše i v první dekádě 21. století, výjimečné kousky si schoval i na později. Jenže jeho kouzlu, zdá se, odzvonilo. Jedničkou je u dětí jednoznačně 27letý David Pastrňák.

To potvrdila i anketa, do které se zapojili například desetiletí hokejisté Litvínova, Teplic, Slaného, Tábora, Mostu nebo Loun. Jágra nezmínil nikdo z nich, hitem číslo jedna byl Pastrňák, tedy muž, který své první hokejové krůčky dělal v Havířově.

Našly se ale výjimky. Například blonďatý klučina z Teplic na kameru řekl jméno Liam Kirk, což je britský forvard, nejlepší střelec MS 2021, v právě vrcholící sezoně hráč Litvínova. Desetiletí holobrádkové jsou nezatížení politikou, zaznělo tak i jméno Alexandra Ovečkina, Rusa, jenž má na svém instagramovém profilu stále společnou fotku s válečným agresorem Vladimirem Putinem a mezi fanoušky od Aše až po Ostravu ztrácí jednoho příznivce za druhým.

A pozor, hlas získala také odchovankyně lounského hokeje Klaudie Slavíčková, která v lednu přispěla ženské reprezentaci do osmnácti let k historickému stříbru. Není divu, že idolem je právě pro dívku, konkrétně pro okatou brankářku Loun. To je důkazem, že ženský hokej je na vzestupu a rozhodně má budoucnost.