Kdy jste se o svém stěhování do Plzně dozvěděl?

Sice jsem věděl, že mě Plzeň sleduje, ale v Litvínově jsem měl nyní jiné starosti. No a do toho přišla výměna. Ráno mi zavolal pan Šlégr (generální manažer HC Verva Litvínov) a za dvacet minut jsem byl hráčem Plzně.

Těší vás, že jdete zrovna do klubu, který se o vás už předtím zajímal?

Je dobré hrát tam, kde o vás stojí. Teď je na mně, abych potvrdil to, proč si mě Plzeň vybrala.

Nejspíš se očekává, že do hry Škodovky vnesete víc důrazu a tvrdosti.

Přitvrdit v osobních soubojích, krýt důrazně předbrankový prostor bude k mé roli určitě patřit. Play-off se blíží a je třeba se na to nachystat.

Asi je příjemné vyměnit sestupové starosti za myšlenky na vyřazovací souboje.

Ano. Ale nejde to jednoduše srovnat, protože každý má nějaký cíl. Litvínov zachránit extraligu, Plzeň myslí mnohem výš a já jsem vděčný, že se na tom můžu podílet.



Jaká atmosféra panuje v litvínovské kabině?

Není to ideální situace. Naděje na play-off jsou pryč a nezbývá než se soustředit na udržení extraligy. Věřím, že to kluci zvládnou.



Tušíte, proč se litvínovský tým propadl ke dnu tabulky?

Tak člověk se tím zaobíral, trápilo mě to. Asi se sešlo víc negativních věcí. Nechytli jsme začátek soutěže a to je pak těžké se v takhle vyrovnané lize odrazit zase nahoru. Ale Litvínovu přeji, aby to zvládl.



Jak jste Plzeň předtím vnímal coby soupeře?

Proti Škodovce se hrálo vždycky těžko, a to zvlášť v Plzni. Za ty tři, čtyři sezony, co působím v české extralize, jsem tu zažil snad jedno vítězství. Hukot, který během zápasů vytváří skvělí fanoušci, je pověstný. Těším se, že si to nyní užiji v plzeňském dresu.



Jak vás přivítali noví spoluhráči? Připomínali bolestivé srážky z minulých utkání?

To ne. Přivítání bylo super. Zatím narychlo, protože v kabině jsem se objevil až asi hodinu před tréninkem a to hlavní teprve přijde.



Peter Čerešňák je rád, že má v týmu krajana?

Určitě. Vždyť s Petrem se dobře známe a už během úterního volna jsme se sešli, aby mi přiblížil, jak to v týmu funguje.



V Plzni vás čeká hodně ostrá premiéra. V pátek hrajete s Třincem a nato v neděli proti vedoucí Spartě.

Budou to sice těžká utkání, ale v nynější fázi vyrovnané soutěže si už nevyberete. Co si víc přát, než začínat proti takhle silným soupeřům.



A poté v úterý se v plzeňském dresu ukážete v Litvínově. Bude to pro vás hodně emotivní zápas?

Určitě půjde o specifické utkání, vždyť ještě před pár dny jsem byl součástí litvínovského týmu. Ale teď jsem hráčem Plzně a musím se na střetnutí připravit jako na kterékoliv jiné.

Adam Jánošík

je rodák ze slovenské Spišské Nové Vsi (194 cm/83 kg) se zkušenostmi z kanadské QMJHL. Do českého hokeje si mladého beka v sezoně 2012/13 vytáhl Liberec, v jehož juniorském týmu hrál už před svým odchodem do Kanady. Ze zámoří se Jánošík vrátil do Liberce, ale po dvou letech zamířil zpět na Slovensko do Košic (mistr 2014/15) . Následně hrál za Chomutov, znovu za Liberec, aby poté okusil KHL v týmu Slovanu Bratislava. V běžící sezoně hájil barvy Litvínova a v 37 zápasech si připsal pět gólů a sedm nahrávek.