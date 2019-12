Premiéra trenéra Vladimíra Kýhose na lavičce litvínovských hokejistů dopadla skvěle. Zkušený expert zapůsobil na HC Verva jako živá voda, jeho svěřenci v jediné úterní předehrávce 33. kola nejvyšší soutěže nečekaně zvítězili na ledě Mladé Boleslavi 6:4. Utkání mělo zajímavý průběh, hosté sice rychle vedli 1:0, avšak po dvou třetinách prohrávali 1:4. V poslední dvacetiminutovce pak předvedli velký obrat a pěti trefami otočili! O branky se postupně postarali Martin Hanzl, dvakrát Jánošík, Hübl a Jarůšek.

"Do zápasu jsme šli s tím, že jsme viděli, jak kvalitním soupeřem Boleslav je. Ale zůstali jsme u stejné hry jako v posledních zápasech. Trpělivě jsme to dodržovali celé utkání, i když jsme po druhé třetině prohrávali 1:4. Do té třetí jsme nastoupili se stejným systémem, s tím, že se na začátku pokusíme dát nějakého góla, abychom se na domácí dotáhli. Což se nám pak povedlo. Vyšel nám dobrý obrat a zápas jsme nakonec vyhráli," řekl litvínovský asistent Jinřich Kotrla.

Mladá Boleslav - Litvínov 4:6 (2:1, 2:0, 0:5)

Branky a nahrávky: 4. Hrbas (Klepiš), 18. Pláněk (Lunter), 26. Klepiš (Skalický), 35. Jeglič (Fillman, Vondrka) – 2. V. Hübl (Petružálek), 41. M. Hanzl (Mahbod), 44. Jánošík (Trávníček, Helt), 48. Jánošík (Petružálek, V. Hübl), 56. V. Hübl, 57. Jarůšek (Myšák).

BK Mladá Boleslav: Haas (55. Michajlov) – Ševc, Hrbas, Kurka, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Dlapa – Lunter, Cienciala, Klepiš (A) – Skalický, Zbořil, Vondrka (C) – R. Zohorna, Jeglič, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal.

HC VERVA Litvínov: Janus (41. Zajíček) – L. Doudera, Jánošík (A), T. Pavelka, Kudla, Baránek, J. Říha, Kubát – F. Lukeš, V. Hübl (C), Petružálek – Jarůšek, M. Hanzl (A), Mahbod – Gerhát, Helt, Myšák – Trávníček, J. Mikúš, Válek.