Tentokrát se ale Rytíři v duelu 5. kola nejvyšší soutěže prosadit dokázali. V úvodní třetině je dostal do vedení v 16. minutě Nicolas Hlava a od té doby hosté jen dotahovali.

Litvínov přitom do role favorita pasovala bilance z předloňské sezony, kdy ovládli chemici všechny čtyři duely. Za zmínku stojí především ten úplně poslední, který se odehrál v 52. kole. Klání totiž mělo rozhodnout, kdo opustí nejvyšší soutěž. Černého Petra si nakonec vytáhlo Kladno, protože Litvínov zvítězil 6:2. Na setrvání mezi elitou se tehdy podílel čtyřmi body Viktor Hübl.

