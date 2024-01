Jak jste si ceremoniál pro legendy klubu užil?

Bylo skvělé se znovu ocitnout na litvínovském zimáku a ještě na ledě s takovými legendami, které tam se mnou stály. Já si to užil opravdu hodně a budu na to rád vzpomínat, ostatně jako na celé své působení v Litvínově. Byla to prostě paráda!

Vy jste vždy působil skromně. Cítíte se jako litvínovská legenda?

(dlouze přemýšlí) No dobře, asi trošičku jo (úsměv).

Zdroj: Deník/Václav Veverka

Kdybyste měl za svou kariéru vypíchnout nějaký zářivý okamžik, nebo prožitek, co by to bylo?

Mám v hlavě asi dva takové silné okamžiky. Popravdě si nedokážu ani vybrat ten nejlepší, ale určitě to bude můj titul s Litvínovem a také další velmi silným zážitkem byla první záchrana extraligy pro Litvínov, kdy jsme hráli baráž. Tam to s námi nevypadalo vůbec dobře, ale nakonec jsme to zvládli. Silně mi to utkvělo v paměti a vůbec se to nebojím srovnávat s litvínovským titulem.

Oceněné litvínovské legendy.Zdroj: Deník/Edvard D. Beneš

A co byste rád nejraději vymazal z hlavy, co se hokeje týče?

Určitě tu baráž (smích). Když by to nedopadlo dobře, tak vůbec netuším, jak by dopadl litvínovský hokej. Takže všechny ty baráže, které jsme hráli, všechna má zranění, bych nejradši vymazal. Ale jinak opravdu nic. S hokejem jsem poznal hodně skvělých lidí, dobrých trenérů, spoluhráčů a fanoušků. Na tom bych nic neměnil. Kariéru jsem si užil. Vzpomínám na to velmi rád.

Je to dva roky, co jste ukončil kariéru. Hrajete ještě, nebo se pohybujete u hokeje?

Ne ne, hokejovou kariéru jsem ukončil úplně. Nechystám se ani v blízké budoucnosti nastoupit na led. Co bude za tři nebo čtyři roky to nevím, ale minimálně další dva roky se neplánuji vrátit k hokeji.

FRANTIŠEK GERHÁT A HOKEJOVÝ LITVÍNOV

František Gerhát v litvínovském dresu během aktivní kariéry.Zdroj: Deník

Rodák z Bratislavy na sever Čech přišel v sezóně 2008/2009, kde posílil litvínovské juniory. Hned od dalšího ročníku se prosadil i v extralize. V Litvínově strávil celkem čtrnáct let a stal se nejproduktivnějším cizincem v historii klubu. Ve černožlutém dresu nastoupil do třinácti sezón a odehrál v nejvyšší soutěži 557 zápasů. V Litvínově za své působení vstřelil 47 branek, ke kterým přidal 78 asistencí.

Šikovný forvard byl v sezóně 2014/2015 součástí mistrovského týmu. Svou nejvýznamnější branku ale vstřelil v baráži v roce 2018. Odvrátil tak Litvínovu jistý sestup, když v 56. minutě v utkání s Jihlavou zařídil vítězství svého týmu 3:2 a rozradostnil tak celý stadion. Dlouhé roky patřil v litvínovské sestavě k hráčům, na kterého se trenéři mohli spolehnout v každé situaci.