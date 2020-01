V ústraní pak ceremoniál sledovala Ryklova manželka Ivana. Předzápasová show, kde hrál její manžel hlavní roli, ji dojala a musela si utírat slzy do kapesníčku.

„Hodně to prožívám. Známe se s manželem od patnácti let. Letos spolu budeme už 48 let. Uteklo to,“ usmívá se příjemná blondýna.

Jaké to je žít s chlapem, kterého vlastně celý život provází jen hokej? „Náročné, ale když manžel hrál, tak to bylo horší. To jsem se více bála, strachovala. Těžší to bylo také v tom, že na hodně zápasů odjížděli den předem a vraceli se až den po zápase, nebo hodně pozdě v noci. Sama ale Litvínovu také hodně fandím,“ říká Ivana Ryklová.

Poslední sezony to jako fanynka má těžké a letos zvlášť, když Verva bojuje o holé přežití v extralize, ze které poslední tým rovnou padá o patro níž. „Manžel to samozřejmě prožívá hodně, že se týmu nedaří, tak jak by si všichni přáli. Doma je tichý, smutný, moc nemluví a já z toho jsem pak taky smutná. Věřím, že vše ale dobře dopadne. Manželovi do jubilea přeji hlavně hodně sil, spokojenosti a ať to se mnou ještě nějaký rok vydrží,“ uzavírá Ryklová.