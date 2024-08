Jako hráč byl tahounem svého Litvínova a reprezentace. Vyhrál s ní třikrát mistrovství světa, na sklonku kariéry se dostal i do NHL. Úspěšný byl i jako trenér. Znovu dobyl titul mistrů světa, především ale dovedl český národní tým ke zlatu na slavném olympijském turnaji v Naganu. Ivan Hlinka zemřel přesně před 20 lety, kdy nedaleko Karlových Varů do jeho superbu narazilo skříňové daewoo. Měl národní hrdina šanci přežít?

Bylo pondělí 16. srpna. Tehdy 54letý Hlinka byl od května znovu trenérem hokejové reprezentace, za pár dnů se s ní měl začít chystal na Světový pohár. O víkendu se v Karlových Varech zúčastnil vyhlášení ankety Zlatá hokejka. Ono osudové pondělí měl v plánu ještě na chvíli zajet na golfové hřiště nedaleko lázeňského města a poté hurá domů do Litvínova za milovanou manželkou Liběnou a také za novinářem Sportu Pavlem Loňkem, který s ním chtěl pořídit rozsáhlý rozhovor.

Okolo půl jedenácté dopoledne do superbu Ivana Hlinka bočně narazila protijedoucí dodávka patřící jedné z tamních prádelen. Řidič František Veleta, který vezl pět klecí s prádlem, si pravděpodobně chtěl zkrátit cestu z hlavní silnice kolem zahrádek do čtvrti Drahovice. Jenže odbočení na zmiňovanou zkratku směrem z Prahy je zakázané… Neukázněného řidiče po přejetí souvislé čáry překvapil rychle jedoucí Hlinkův vůz, nárazu rázem nešlo zabránit.

Náraz šel přímo na Hlinkovu stranu. Záchranáři uvedli, že slavný kouč nebyl připoutaný bezpečnostním pásem. Později znalci z oboru lékařství později uvedli, že i kdyby se připoutal, utrpěl by zranění neslučitelná se životem. „Nákladní avie pronikla po nárazu do superbu zleva zpředu pod úhlem čtyřiceti pěti stupňů, takže se společně s konstrukcí osobního automobilu dostala až do místa, kde seděl řidič," vysvětloval soudní znalec Zdeněk Šenkýř.

Ivan Hlinka podle odborníků zemřel vinou trhliny na plících a na plicní tepně. Mostecký rodák zároveň utrpěl i další zranění; roztržená játra a slezinu, poranění ledvin. Vinou nárazu měl zlámaná žebra a vykloubenou kyčel. Právě odtržení podkoží v okolí kyčle potvrzuje podle znalců fakt, že Hlinku zranil náraz nákladního vozu, který pronikl karosérií.

Přesto bezprostředně po nehodě byl Hlinka při vědomí a se záchranáři komunikoval. Před 11. hodinou zprávy v televizi hovořily o nehodě, nic nenasvědčovalo tragickému konci. Tou dobou muže, který před nedávnem přestal kouřit a omezil alkohol, převzal personál karlovarské chirurgické ambulance. Následuje rentgen nohou a převoz na JIP. Liběna Hlinková se zprávu o manželově nehodě dozvídá o známé. Dozvěděla se, že má zlomená žebra a vymknutý kyčelní kloub a že nemá dvě hodiny volat.

Ivan Hlinka ale ve čtvrt na jednu zkolaboval, nepomohla ani injekce atropinu. Bylo rozhodnuto o převozu na ARO, které bylo na druhém konci nemocnice v jiném patře. Pacientovi však ve výtahu selhaly životní funkce, nepomohla ani dlouhá resuscitace na chodbě. V půl druhé Hlinka umírá.

Později soudní znalci konstatují, že postup zdravotníků v karlovarské nemocnici nemohl nic změnit na jeho smrti. Vinou zranění neslučitelných se životem byla neodvratná.