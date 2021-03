Ač tomu jméno a příjmení nenasvědčuje, narodil se v Turnově. Tatínek byl Ukrajinec, medicínu studoval v Praze, kde potkal svou pozdější ženu.

Medicína učarovala i jeho synovi, na vysoké škole byl od roku 1953. Od začátku ho bavila především chirurgie. Bydlel v Podbořanech na Žatecku, kde se snažil od zkušených chirurgů co nejvíc pochytit. Jeho doménou byla problematika úrazů kostí.

Po promoci se octil v Mostě jako závodní lékař. Časem odešel na chirurgii, později pak na ortopedické oddělení.

Když hokejový Litvínov hledal po postupu mezi elitu zapáleného lékaře, narazil právě na Elyjiwa. Mladý lékař, pro sport zapálený, mu v dalších letech obětoval obrovské penzum svého času. Hokej totiž miloval. Jako kluk ho hrál ve Slabcích na Rakovnicku. Za vzor měl bratry Klucovi, kteří to dotáhli až do reprezentace, Miroslav se stal legendou Chomutova i Litvínova.

Ihor Elyjiw, bývalý primář mostecké nemocnice.Zdroj: soukromý archiv Ondřeje Holla



V mladším věku se aktivně věnoval atletice, odbíjené, v Podbořanech pak coby dorostenec propadl fotbalu a tenisu.



Na litvínovské střídačce byl dlouhou dobu sám, na začátku 70. let pak o hokejisty pečoval s kolegou Pavlem Svatoněm, kterého pro tuto práci získal, aby ho postupně zaučoval. A právě Svatoň Elyjiwa vystřídal po jeho smrti nejen v roli hlavního lékaře chemiků, ale i na postu primáře mostecké ortopedie.

Ortopedii uměl Elyjiw přirovnat k hokeji. „Je to také kolektivní hra. Jednotlivec v ní sám nevystačí, potřebuje pracovat v dobrém týmu a s kvalitním zázemím. Lékař i hráč se musí dopředu psychicky i fyzicky připravovat. Hráč má ale výhodu v tom, že k utkání jezdívá o den dřív, někdy má dokonce soustředění. Lékař musí nastoupit okamžitě, někdy i po několikahodinové službě, když je to zapotřebí," tvrdil.



Měl obrovský respekt u kolegů, měli pro něho jen slova chvály. Na střídačce a v kabině léčil nejen osvědčenými lékařskými postupy, ale i vlídným slovem.



V roce 1977 se podílel na vzniku populárního seriálu Nemocnice na kraji města, který se zčásti natáčel v mostecké nemocnici. Znal se totiž s autorem seriálu Jaroslavem Dietlem, který ho požádal o odborný dohled. I díky radám Ihora Elyjiwa je tak naprosto věrohodný.

O tom, jak spolupráce vypadala, líčila Magdalena Dietlová, manželka slavného scénáristy. „Když se s režisérem Jaroslavem Dudkem domlouvali, jaké prostředí by si rádi udělali, Shodli se na nemocnici, kterou Jaroslav dobře znal kvůli svým problémům s kyčlí, a navíc se znal s Ihorem Elyjiwem, ortopédem z Mostu a sportovním lékařem hokejistů. Jaroslav kdysi psal do Stadionu rozhovory se sportovci, též hokejisty, a aby to prostředí lépe poznal, jezdil s nimi na zájezdy. Tam se spřátelili. Když začal psát Nemocnici, vypravili jsme se do Mostu za ním, on nás tam na týden ubytoval a my jsme s ním sloužili denní i noční služby. Potom byl s Elyjiwem neustále na drátě. Třeba když potřeboval vědět, co řekne saniťák, když přiveze úraz. Asi to nebude „Pacient je zraněn a krvácí", ale jak mu poradil Elyjiw: „Tady ho máš, je moc špatnej, teče, a nevím kam.“



Na ortopedickém oddělení měl stáž nejen Dietl, ale i řada herců. „Herci Höger, Abrhám, Vinklář, Balzerová a Čunderlíková si podrobně prohlíželi provoz nemocnice s výjimkou pana Högera, který bohužel záhy zemřel. Obě dámy s námi dokonce šly na sál oblečené do sterilního a paní Balzerová velmi statečně celou snad dvouapůlhodinovou operaci držela háky. Takže pak ani nemohla rozevřít ruce," vzpomínal po letech Pavel Svatoň.



Ondřej Holl