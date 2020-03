„Jsem spokojen. Jen bych si přál, abychom takovou sezónu jako loni už neopakovali. Musíme se vyšplhat tabulkou co nejvýš a zahrát si play off. V Litvínově budu třetím rokem a vyřazovací boje mi vážně chybí,“ řekl obránce Ščotka.

Na klubovém webu se vyjádřil i k současné koronavirové krizi. „Souhlasím s každým nařízením. Myslím si, že každý by se měl chovat zodpovědně v tomto nelehkém období. Je to nepříjemná situace, ale pokud každý zůstane sedět doma, s prominutím, na prdeli, tak doufám, že se co nejdříve všichni uzdraví a opatření se omezí. Mnoho lidí si myslí, že jsou opatření zbytečná, ale v Itálii či Španělsku si to taky mysleli. A to, že se nehraje play off, je dobře, protože zdraví máme jenom jedno.“

Tyto dny tráví s manželkou společně u rodičů ve Vsetíně nebo v Ostravě u rodičů ženy. „Bohužel v důsledku situace nemůžeme navštívit i širší rodinu. Snažíme se být především oporou rodičů, které samozřejmě ekonomická krize také může zasáhnout,“ uvedl.

Hokejisté mají individuální tréninkové plány. „Já se snažím nějakým způsobem nepřibrat moc kilo. Večer s manželkou cvičím jógu a občas si udělám nějaký dřep. S rodinou se snažíme nezbláznit, hrajeme různé stolní hry nebo se spoluhráči hrajeme na X-boxu hry. Jsem s nimi v neustálém kontaktu.“