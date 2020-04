Po dvouleté štaci v Soči se vrací z Kontinentální hokejové ligy zpět do české extraligy. Uznávaný padesátiletý kouč a expert Pavel Hynek vymění pracovnu u ledu za teplou kancelář. V Litvínově se ujme role sportovního ředitele.

„Tuhle nabídku jsem upřednostnil před trénováním. V mých kompetencích – a bez toho bych o té funkci vůbec neuvažoval – je výběr trenéra a sestavení mužstva,“ říká pro Deník nový sportovní šéf litvínovské Vervy. „Nechci se pouštět do velkých proslovů a vizí nebo dělat velkohubá prohlášení. Přistupuju k tomu s velkým respektem a pokorou.“

Byly pro vás první dny v nové funkci hodně hektické?

Do práce jsem nastoupil v úterý a do čtvrtka jsem byl v Litvínově každý den od rána do večera. Přebíral jsem agendu, řešili jsme nejnutnější věci. Byly to tři dny papírování.

Nemáte z toho papírování obavu? Přece jen je to o něčem jiném než trenéřina…

Před několika lety jsem k tomu trochu přičichnul, když jsem byl v Ústí tři roky (2004 – 2007) trenér a zároveň sportovní manažer. V začátku mě může nějaké papírování brzdit, ale to je rutinní práce. Úloha sportovního manažera je někde jinde.

Co tedy bude vaší hlavní náplní práce?

V mých kompetencích – a bez toho bych o té funkci vůbec neuvažoval – je výběr trenéra a sestavení mužstva. V těchto dnech intenzivně řeším obsazení postu hlavního trenéra, pak bych chtěl v součinnosti s trenérem postavit realizační tým. Až bude trenér, pak se začne řešit kádr. Nechci podepisovat nebo uvolňovat hráče bez trenérského týmu. Já jsem to takhle cítil, když jsem byl trenérem. Někde manažer klubu postaví tým a trenér to jde trénovat. Já bych to chtěl dělat v součinnosti s trenéry. Chci s nimi velmi úzce spolupracovat a dělat jim i hráčům maximální podporu a servis. To je jeden z mých úkolů.

Kolik máte adeptů na trenérský post?

Víte, jak to je. Máte první, druhou variantu a podepíšete třetí, čtvrtou, protože trenéři dostanou lepší nabídku nebo chtějí do zahraničí. Já mám představu vytvořit silný a zkušený realizační tým. Nebudu říkat jména, protože to nemám dotažené. Je to otázka jednoho týdne.

Váš předchůdce Beránek nedokázal za dvě sezony dát dohromady tým, který by se dostal do play-off. Je podle vás potřeba učinit radikální řez, aby nastal vzestup?

Nechtěl bych se pouštět do velkých proslovů a vizí nebo dělat nějaká velkohubá prohlášení. Přistupuju k tomu s velkým respektem a pokorou. První úkol je vybrat trenéra, pak začneme řešit kádr. To je pro mě priorita. Současný stav je takový, že polovina hráčů je podepsaná a polovině končí smlouvy. V nejbližší době začneme řešit hráče, kterým skončila smlouva a kteří jsou volní na marketu. Uvidíme, jaké budou finanční možnosti klubu. Hodně do toho promluví i to, jestli soutěž bude sestupová, nebo uzavřená. Od toho se budou odvíjet naše kroky.

Ještě je brzy na to bavit se o konkrétních cílech, Litvínovu ale nesluší bojovat o záchranu…

Každý tým chce postoupit do play-off a Litvínov není výjimkou. Další průserová sezona se nemůže opakovat.

Poslední dvě sezony jste strávil v Soči, co vám angažmá v KHL dalo?

Koukám na to jako na obrovskou zkušenost, nejenom sportovní, ale i životní. Pro mě to byla odměna za tu dvacetiletou práci. Měl jsem štěstí, že jsem mohl nakouknout do nejlepší ligy v Evropě a pracovat tam dva roky. To angažmá mě obrovsky nabilo energií a okysličilo. Já si to užíval. První rok byl výborný, dostali jsme se do play-off. Letos mužstvo už tak silné nebylo, ale kluci to odehráli se ctí a play-off jsme ztratili až dvě kola před koncem. Ve všech směrech to byla paráda, jen škoda, že to nepřišlo dřív. Obrovsky mě to obohatilo.

Už jste nechtěl dál trénovat, nebo vám najednou přistála na stole nabídka z Litvínova, která změnila váš pohled?

Nečekal jsem, že ta nabídka sportovního manažera přijde. Kdybyste se mě zeptal dva měsíce nazpátek, tak bych vám řekl, že se určitě objevím někde na střídačce. Nějaké nabídky jsem měl a zvažoval jsem, jestli podepsat u nás, nebo čekat na Rusko. Rozhodoval jsem se ze dvou pohledů. Kdyby to bylo o trénování, tak bych počkal na Rusko, protože se mi tam nějaké možnosti rýsovaly. Když ale přišla nabídka sportovního ředitele, tak jsem ji upřednostnil před nabídkami na trénování.