V první vyrovnané třetině si ještě fanoušci zaskandovat „Gól“ nemohli. Oba celky se rozešli do šaten smírně 0:0. „S první třetinou můžeme být spokojení, myslím, že jsme měli více ze hry a s aktivitou můžeme být spokojení. Je škoda, že jsme to nedokázali vyčíslit i gólově,“ hodnotil úvodní dějství do kamer České televize forvard hostů František Gerhát.

Vše se rozjelo v prostřední periodě. Kudrna v závěru druhé třetiny parádně trefil růžek Čiliakovy branky, kterému výhled zaclonil projíždějící Patrik Zdráhal. A pár vteřin před samotným koncem druhé třetiny zvýšil na 2:0 pro Litvínov Gerhát, který nachytal Čiliaka z těžkého úhlu střelou mezi nohy. V závěrečné třetině pak Krušnohorci přidali další tři trefy a domácí dokázali už jen lehce kosmeticky snížit a upravit.

„Chtěli jsme navázat na domácí vítězství. Ze začátku to bylo opatrnější, ale podařily se nám dvě branky a už jsme si to pohlídali. Dali jsme venku pět gólů, což je paráda. Můj bodový rekord? Říkám to poněkolikáté, ale dnes jsem rád hlavně za tři body. Asi bych si to více užíval, kdybychom byli někde jinde v tabulce. Já už nenaháním čísla, ale lepší postavení našeho týmu v extralize,“ řekl po zápase zkušený útočník Litvínova Viktor Hübl.

