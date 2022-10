„Bylo to těžké utkání, soupeř vedl 2:0 a nám se potom těžko hrálo. Vstoupili jsme do zápasu trochu laxně. Musíme se vyvarovat těchto chyb, kdy spoléháme na hokejovost a málo bruslíme. Ve třetí třetině bylo vidět, že jsem už domácí přehrávali. Tam už jsme to vyjádřili i gólově. Soupeři gratuluji k výkonu a ať tak pokračuje dále,“ hodnotil utkání Kamil Koláček, chomutovský kouč.

FOTO, VIDEO: Téměř vyprodáno! Děčín v bouřlivé kulise vyloupil Ústí

Děčínští byli po zápase hodně zklamaní. Herně opět nepropadli, přesto mají na kontě pouhé tři body.

„Utkání jsme začali dobře, dostali jsme se do vedení 2:0, ale soupeře jsme rychle dostali zpět do hry našimi fatálními individuálními chybami, které proměnil a srovnal. Dalším zlomovým bodem bylo, když jsme odskočili na 3:2 a hned v dalším střídání soupeř vyrovnal. Ve třetí třetině nám to tam bohužel napadalo a výsledek je pro nás krutý, protože dvě třetiny to bylo naprosto vyrovnané utkání,“ zklamaně řekl Tomáš Mareš, kouč Děčína.

První bodovou ztrátu hlásí hokejisté Ústí, kteří doma nestačili na Klatovy a museli skousnout porážku 1:4. Jedinou trefu Severočechů zaznamenal ve 34. minutě Lukáš Kučera.

Pimpara válí v krajském přeboru: I v pětatřiceti letech mě fotbal stále naplňuje

„Z naší strany to dnes byla ostuda, takhle hrát před domácím publikem nelze,“ nešetřil kritikou v pozápasovém ohlasu jeden z domácích trenérů Martin Štěpánek. „Již od začátku utkání to nebylo ono, špatné nasazení, bez nadšení do hry. Soupeř byl přesný opak, stačilo mu bruslit, kombinovat a v klidu nás přehrál,“ shrnul stručně nedostatky svého týmu. „Chci ale poděkovat fanouškům, které musíme pochválit. I přes náš špatný výkon nás povzbuzovali až do konce zápasu,“ dodal spokojeně na adresu sedmi stovek diváků.

O stoprocentní bilanci přišli také Mostečtí Lvi, kterým se nedařilo v ofenzivě, když podlehli Letňanům na jejich ledě 0:2. Na domácí půdě prohrál Jablonec, který nestačil na první Příbram a prohrál 2:4.

Další kolo je na programu ve středu.