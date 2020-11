Hrající legenda tradičního klubu, za který kroutí 18. sezonu, protrhla nejen svůj gólový půst, ale hlavně utla čekání na domácí triumf. Verva totiž všech předchozích pět utkání na svém stadionu projela. Až v úterý proti Zlínu tenhle hororový příběh skončil. „Už jsme potřebovali domácí vítězství,“ ulevil si zkušený centr. „Hlavně na to musíme navázat a bodovat pravidelně. Nesmíme se nechat uchlácholit, musíme hrát pořád stejně,“ burcoval po hubené výhře. „Těsné vítězství je někdy cennější.“

Krušnohorci zasypali zlínskou branku 44 střelami, ale ujala jen ta Hüblova z 27. minuty. Ten tak díky premiérovému zásahu v sezoně stáhl vedoucího Petra Lešku v historické tabulce produktivity v základní části na rozdíl pěti bodů. To je jeden z mála primátů, který litvínovské „šestadvacítce“ chybí. Hübl jinak drží dalších osm extraligových rekordů!

Kapitán Chemiků žehral na chabou koncovku celého týmu. „Nám to tam zatím nepadá, moc střelců jsme nenašli. Doufám, že po těch ubojovaných výkonech přijde trochu pohoda a góly tam začnou padat i ostatním,“ přál si. „Musíme víc chodit do brány a věřit, že ty góly přijdou.“

Zatímco loni zažil možná nejlepší přípravné období v kariéře, letošní covidem rozkouskovaná sezona mu nesedí. „Byly tam pauzy, karantény, člověk se do toho musel zpětně dostávat. Ale těžko se na to vymlouvat, všichni to měli podobné,“ mávl rukou útočník Hübl, který sám prodělal koronavirus.

Zkušená Hüblova formace s Františkem Lukešem a Tomášem Pospíšilem na křídlech je jedinou, která stále zůstává pohromadě. Ostatní útočné lajny trenér Vladimír Országh protáčí. „Důvěra trenéra mě těší, ale ty bodové příspěvky musíme zvednout. Hlavně v přesilovkách musíme přidat góly a tím pomoct týmu. Tam ten prostor na zlepšení je.“

O třetí výhru v sezoně bude usilovat družina kapitána Hübla v pátečním severočeském derby na ledě Liberce.